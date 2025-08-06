টাঙ্গাইলে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস পালন

টাঙ্গাইলে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে ঐতিহাসিক জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস। এ উপলক্ষে মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শিল্পকলা একাডেমিতে জুলাই শহীদ পরিবারের সদস্য ও জুলাই যোদ্ধাদের নিয়ে সম্মিলনের আয়োজন করা হয়।
জেলা প্রশাসক শরীফা হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন—পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন টাঙ্গাইল জেলা শাখার সাবেক আহ্বায়ক আল আমিন, সদস্য সচিব আবু আহমেদ শেরশাহ, ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি ফাতেমা রহমান, এবং আহত ও নিহতদের পরিবারের সদস্যরা।
আলোচনা সভায় নিহত ও আহতদের পরিবার থেকে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সকল আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। একইসাথে নিহত পরিবারের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে এবং শেখ হাসিনাসহ ছাত্র-জনতা হত্যায় জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান তারা।
অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে জুলাই গণঅভ্যুত্থান নিয়ে একটি চলচ্চিত্র প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। শুরুতেই শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
পরে জুলাই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নিহত ও আহত পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।
অনুষ্ঠানে জেলার জুলাই শহীদ পরিবারের সদস্য, জুলাই যোদ্ধা, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।
