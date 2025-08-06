মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে বাবা গ্রেপ্তার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে নিজের ১২ বছর বয়সী মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে হুমায়ূন মিয়া (৫০) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত সোমবার রাতে উপজেলার বুধন্তী ইউনিয়নের শশই গ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরদিন মঙ্গলবার দুপুরে গ্রেপ্তারকৃত হুমায়ূন মিয়াকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গ্রেপ্তারকৃত হুমায়ূন মিয়া শশই গ্রামের বাসিন্দা। ভুক্তভোগী শিশুটি তার দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান। শিশুটির মা গত সোমবার রাতে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ হুমায়ূন মিয়াকে গ্রেপ্তার করে।
বিজয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম জানান, এটি একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ঘটনা। ভুক্তভোগী শিশুটি জানিয়েছে, গত এক মাস ধরে তার বাবা তাকে ধর্ষণ করে আসছিলেন। সর্বশেষ গত রোববার রাতেও একই ঘটনা ঘটে। এরপর শিশুটি তার মাকে বিষয়টি জানালে তিনি থানায় এসে অভিযোগ করেন। পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।
ওসি আরও জানান, শিশুটিকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পরে জানানো হবে।
