ঐতিহাসিক ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বগুড়ার কাহালুতে বিজয় র্যালি ও সমাবেশ করেছে উপজেলা বিএনপি। মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) বিকালে কাহালু উপজেলা ও পৌর বিএনপির সকল অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের আয়োজনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
বিক্ষোভ মিছিলে বিভিন্ন ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন থেকে বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী যোগ দেন। মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশস্থলে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন বগুড়া জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম বাদশা, আর প্রধান বক্তা ছিলেন বগুড়া জেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও কাহালু-নন্দীগ্রামের সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ্ব মোশারফ হোসেন।
বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে বিএনপির নেতাকর্মী ছাড়াও নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। একটি সময় র্যালিটি জনস্রোতে রূপ নেয়।
বিডি প্রতিদিন/আশিক