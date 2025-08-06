ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) বিকেলে বিজয় র্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বিজয় র্যালিটি খাগড়াছড়ি শহরের ভাঙ্গা ব্রিজ এলাকা থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পৌর শাপলা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। র্যালি শেষে মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় এক সমাবেশ।
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মফিজুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম. এন. আবছার।
সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন—জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি প্রবীণ চন্দ্র চাকমা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন, অনিমেষ চাকমা রিংকু, সাংগঠনিক সম্পাদক আবদূর রব রাজা, এবং বিএনপির সভাপতি আবুল হাসেম।
বক্তারা বলেন, "গত বছর এই দিনে স্বৈরাচারী শাসক পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। আগামী দিনে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে সকলকে বিএনপির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।"
বিজয় র্যালিতে সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপির বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করেন।
বিডি প্রতিদিন/আশিক