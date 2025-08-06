কুবিতে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি পালিত

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের প্রথম বর্ষপূর্তি পালিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) সকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. হায়দার আলীর নেতৃত্বে বিজয় র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল চত্বর থেকে শুরু হয়ে প্রধান ফটক প্রদক্ষিণ করে মুক্তমঞ্চে গিয়ে শেষ হয়। র্যালি শেষে কেক কেটে দিবসটি উদযাপন করা হয়।
পরে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আলোচনা সভা শুরু হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. হায়দার আলী।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন—ট্রেজারার প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সোলায়মান, রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এবং প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. আবদুল হাকিম।
সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মাসুদা কামাল।
আলোচনা সভার শুরুতেই জুলাই যোদ্ধারা বক্তব্য রাখেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংকট নিরসনে দাবি তুলে ধরেন।
বিডি প্রতিদিন/আশিক