জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে শেরপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বিএনপির উদ্যোগে বিশাল র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার শেরপুর সদর, শ্রীবরদী, ঝিনাইগাতি, নকলা ও নালিতাবাড়ী উপজেলায় হাজার হাজার নেতাকর্মীর অংশগ্রহণে এই র্যালিগুলোতে মানুষের ঢল নামে।
দুপুর ১২টার দিকে সাবেক এমপি ও সাবেক বিএনপি সভাপতি মাহমুদুল হক রুবেলের নেতৃত্বে শ্রীবরদী উপজেলায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ একটি র্যালি বের হয়, যেখানে হাজার হাজার নারী-পুরুষ অংশ নেয়।
বিকালে শেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক হযরত আলীর নেতৃত্বে শহরময় এক বিরাট র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, ঝিনাইগাতি ও নকলা-নালিতাবাড়ীতে ফজলুল হক তারার নেতৃত্বে রেকর্ডভাঙ্গা মিছিল হয়েছে বলে জানা গেছে।
বিডি প্রতিদিন/আশিক