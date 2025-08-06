সীমান্ত এলাকায় ছুরিকাঘাতে নিহত দোকানদার, আটক ১

নেত্রকোনার সীমান্তবর্তী কলমাকান্দা উপজেলায় বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে ছুরিকাঘাতে পুলিনুজ দারিং (৪৬) নামের এক চা দোকানদার নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পুলিশ আইয়ুব মারাক (৫০) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে।
মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার খারনৈ ইউনিয়নের গোবিন্দপুর বল মাঠে এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, নিহত পুলিনুজ দারিং উপজেলার খারনৈ গ্রামের মৃত কালাদিও'র ছেলে। তিনি বল মাঠ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চায়ের দোকান চালাতেন। ঘটনার সময় তিনি দোকানে বসা অবস্থায় ছিলেন।
পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একই ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা কেলন রেমা'র ছেলে আইয়ুব মারাক এর সঙ্গে পুলিনুজের বাকবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে আইয়ুব ছুরি দিয়ে পুলিনুজকে আঘাত করেন। মারাত্মক জখম অবস্থায় স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে কলমাকান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
কলমাকান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. সুমন পাল বলেন, “আনার আগেই রোগীর মৃত্যু হয়েছে।”
কলমাকান্দা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান জানান, “ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত আইয়ুব মারাককে আটক করা হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হবে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।”
