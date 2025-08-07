বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
প্রকাশ: ০৪:০৯, বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
/ দেশগ্রাম

নড়াইলে শিশু হত্যা মামলায় সৎ মায়ের যাবজ্জীবন

নড়াইল প্রতিনিধি
নড়াইলে শিশু হত্যা মামলায় সৎ মায়ের যাবজ্জীবন

নড়াইলের লোহাগড়ায় তিন বছরের শিশু নুসরাত জাহান রোজাকে শ্বাসরোধে হত্যার দায়ে সৎ মা জোবাইদা বেগমকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন বিচারক শারমিন নিগার।

বুধবার (৬ আগস্ট) দুপুরে জেলা ও দায়রা জজ আদালতে এ রায় ঘোষিত হয়। তবে আসামি জোবাইদা বেগম আদালতে অনুপস্থিত ছিলেন।

জোবাইদা বেগম, গিলাতলা গ্রামের সজীব কাজীর স্ত্রী, এবং কুরসাপ গ্রামের জামাল শেখের মেয়ে।

মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সকালে কান্নার সময় শিশু নুসরাতের মুখ চেপে ধরে তার শ্বাসরোধ করে হত্যা করেন জোবাইদা। পরে মরদেহ কম্বলে মুড়িয়ে রাখেন বারান্দার খাটে।

ঘটনার পর গ্রেপ্তার হলেও তদন্তে স্বামী সজীব কাজীর সংশ্লিষ্টতা না পাওয়ায় তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। জোবাইদা আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন এবং জামিনে মুক্তি পান।

পিপি অ্যাডভোকেট এস এম আব্দুল হক জানান, "আদালত প্রমাণের ভিত্তিতে ন্যায়বিচার দিয়েছেন। দ্রুত তাকে গ্রেপ্তার করে রায় কার্যকর করা হোক।"

বিডি প্রতিদিন/আশিক

