সুন্দরবনে অস্ত্র ও গুলিসহ বনদস্যু আসাবুর বাহিনীর দুই সদস্য আটক

সুন্দরবনের শরবতখালী এলাকা থেকে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র, ১০ রাউন্ড তাজা গুলি ও অস্ত্র তৈরির সরঞ্জামসহ বনদস্যু আসাবুর বাহিনীর দুই সদস্যকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড। মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) সন্ধ্যায় মোংলা কোস্টগার্ড সদস্যরা শিবসা নদীর তীরবর্তী ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে।
আটক দুই বনদস্যু হলেন—বাদশা গাজী (৪৫), মেহেদী হাসান (২৭); দুজনেরই বাড়ি খুলনার পাইকগাছা উপজেলায়।
বুধবার (৬ আগস্ট) দুপুরে কোস্টগার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা (ঢাকা) লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, বনদস্যু আসাবুর বাহিনীর সদস্যরা মুক্তিপণের জন্য ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছে—এমন খবরে কোস্টগার্ডের একটি দল অভিযান চালায়। অভিযানের সময় কোস্টগার্ড সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে দস্যুরা পালানোর চেষ্টা করে। তখন সদস্যরা দু’টি ফাঁকা গুলি ছুড়ে বাদশা গাজী ও মেহেদী হাসানকে আটক করে।
অভিযান শেষে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয় তিনটি একনালা বন্দুক, ১০ রাউন্ড তাজা গুলি, পাঁচ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ও অস্ত্র তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম।
আটক ব্যক্তিরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে দীর্ঘদিন ধরে বনদস্যু আসাবুর বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করেছে। তারা বাহিনীর হয়ে ডাকাতি ছাড়াও অস্ত্র, গুলি ও সরঞ্জাম সরবরাহ করে আসছিল বলে জানিয়েছে কোস্টগার্ড।
বিডি প্রতিদিন/আশিক