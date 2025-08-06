ব্রিতে জুলাই বিপ্লব উপলক্ষে তারুণ্যের মাঝে রোপা আমন ধানের চারা বিতরণ

জুলাই বিপ্লব উপলক্ষে বুধবার বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) সদর দপ্তরে তারুণ্যের মাঝে রোপা আমন ধানের চারা বিতরণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রির মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রির পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. রফিকুল ইসলাম এবং পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) ড. মুন্নুজান খানম।
এসময় ব্রির কৃষিতত্ত্ব বিভাগের প্রিন্সিপাল সাইন্টিফিক অফিসার এবং জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান পালন কমিটির আহবায়ক ও ফোকাল পয়েন্ট ড. মো. আদিল বাদশাহসহ বিভাগ ও শাখা প্রধানগণ, সর্বস্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারি, শ্রমিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
বিডি প্রতিদিন/এএ