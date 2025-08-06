রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অস্ত্রসহ নারী আটক

কক্সবাজারের উখিয়ার কুতুপালং নিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প থেকে বোমা সদৃশ্য বস্তু ও অস্ত্রসহ এক রোহিঙ্গা নারীকে আটক করেছে এপিবিএন সদস্যরা।
মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) রাতে ক্যাম্পের ই-ব্লকের ২৬ নম্বর শেডে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে ১৪ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)।
আটক নারীর ঘর থেকে দুটি ওয়ান শুটার গান, আট রাউন্ড কার্তুজ এবং পাঁচটি ককটেল বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করা হয়। আটক শ্রাবণী ওরফে সাবু (৪০) ওই ক্যাম্পের এহসানুল হকের স্ত্রী।
১৪ এপিবিএনের অধিনায়ক সিরাজ আমিন বলেন, অভিযান চালিয়ে অস্ত্র ও বোমা সদৃশ বস্তুসহ ওই নারীকে আটক করা হয়। ক্যাম্পের নিরাপত্তায় আমরা সার্বক্ষণিক কাজ করছি। অপরাধ দমনে বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে। পরে রাত ১১টার দিকে আটক নারীকে উখিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়।
উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফ হোসাইন জানান, বিস্ফোরক আইনে মামলা দায়েরের পর তাকে বুধবার সকালে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।
বিডি প্রতিদিন/জামশেদ