৫ই আগস্ট আওয়ামী ফ্যাসিবাদের পতন ও ছাত্র জনতার বিজয়ের বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বিজয় র্যালি করেছে গাইবান্ধা জেলা বিএনপি। র্যালিটি দলীয় কার্যালয় চত্বর থেকে বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনঃরায় সেখানে গিয়ে এসে শেষ হয়।
এ উপলক্ষে বুধবার (৬ আগস্ট) সকাল থেকে অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে জেলা কার্যালয়ে সমবেত হতে থাকে। পরে দুপুরের দিকে র্যালিটি বের করা হয়। এতে বাদ্যযন্ত্র, ঢাক ঢোল, ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে অংশ নেন নেতাকর্মীরা।
এর আগে কার্যালয় চত্বরে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক ডা. মইনুল হাসান সাদিক। এতে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির গ্রাম সরকার বিষয়ক সম্পাদক আনিসুজ্জামান খান বাবু, সদস্য অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহামুদুন নবী টিটুল, সহ-সভাপতি শহিদুজ্জামান শহীদ, আব্দুল আউয়াল আরজু ও সাংগঠনিক সম্পাদক মোশাররফ হোসেন বাবু প্রমুখ।
বিডি প্রতিদিন/নাজমুল