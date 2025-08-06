ভাঙ্গায় সাপের কামড়ে কৃষকের মৃত্যু

ভাঙ্গায় সাপের কামড়ে কালাম মাতুব্বর (৬০) নামক এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তার বাড়ি ভাঙ্গা উপজেলার নাসিরাবাদ ইউনিয়নের চর দুয়াইর গ্রামে। বুধবার (৬ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
নিহত কালাম মাতুব্বরের পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) বিকাল তিনটার দিকে কালাম মাতুব্বর বাড়ির পাশের পুকুরে পাট জাগ দিতে যায়। এ সময়ে পানির মধ্যে থাকা অবস্থায় তাকে সাপে কামড় দেয়। পরিবারের লোকজন প্রথমে তাকে স্থানীয় এক ওঝার কাছে নিয়ে যায়। ওঝা ঝাড় ফু দিয়ে বিষ নামায়। এরপরেও সুস্থ বোধ না করায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাকে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়। ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে তাকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিতে বলা হয়।
এ ব্যাপারে চর দুয়াইর গ্রামের বাসিন্দা ও নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের ৬ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আব্দুল হক হাওলাদার বলেন, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানোর পরামর্শ দেন। কিন্তু তাকে মঙ্গলবার ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে না নিয়ে ভাঙ্গা উপজেলা শহরে তার শ্বশুর বাড়ি নেওয়া হয়। বুধবার সকালে কালাম মাতুব্বর আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও দুই ছেলে রেখে গেছেন।
