কুড়িগ্রামে জুলাই বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শহীদদের স্মরণে ফলজ বৃক্ষ ও টিফিন বিতরণ

জুলাই বর্ষপূূর্তি উপলক্ষে শহীদদের স্মরণে কুড়িগ্রামে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন অটিস্টিক শিশুদের মাঝে ফলজ বৃক্ষ ও টিফিন বিতরণ করা হয়েছে। আজ বিকেলে এসএসসি বন্ধুদের সংগঠন কুড়িগ্রাম ৯০ এর পক্ষ থেকে সদরের কুড়িগ্রাম চর ভেলাকোপা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়ে শতাধিক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মাঝে এসব গাছের চারা বিতরণ করা হয়।
এসময় বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবি এ্যাডভোকেট ইউনুস আলী চৌধুরী পাখী, সাধারণ সম্পাদক ও বিএনপি নেতা আশরাফুল হক রুবেল, সহ-সভাপতি মনিরুজ্জামান বাবুল ও সাজ্জাদ জাহিদ কল্লোলসহ ওই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ইউনুস আলীসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ।
বিডি প্রতিদিন/এএ