বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
প্রকাশ: ২১:৫৭, বুধবার, ০৬ আগস্ট, ২০২৫
/ দেশগ্রাম

চাঁদপুরে ওএমএস কার্যক্রম উদ্বোধন

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরে দীর্ঘ এক মাস বন্ধ থাকার পর পুনরায় সরকার কর্তৃক পরিচালিত ও.এম.এস কার্যক্রম চালু করা হলো।বুধবার (৬ আগস্ট) জেলা সদর পৌরসভার ১৫নং ওয়ার্ডের বিটি রোড কেন্দ্রে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

তিনি বলেন, কেউ একাধিকবার পণ্য নিতে আসবেন না। অন্যকে নেয়ার সুযোগ করে দিবেন। আপনি একবার ৫ কেজি চাউল নিয়ে, আবার ৫ কেজি আটা নিলেন। এতে করে আরেকজন হতদরিদ্র বঞ্চিত হবে। এ ধরনের অন্যায় আপনারা করবেন না। তিনি সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।
এসময় জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক আ: রহমান খান, খাদ্য পরিদর্শক মো: জাহাঙ্গীর আলম, তদারকি কর্মকর্তা আ: মমিন মিজি, জেলা বিএনপির সদস্য টিপু সুলতান খান, পৌর ১৫নং ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদক বিল্লাল মোল্লা সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পৌরসভা ১৫ নং ওয়ার্ড বিটি রোড কেন্দ্রের রায় স্টোরের সত্ত্বাধিকার ও ডিলার সুকুমার রায় বলেন, প্রতিদিন ৫ কেজি চাউল ও ৫ কেজি আটা মোট ১৫০ জনের মাঝে নিয়ম অনুসারে দেয়া হচ্ছে। প্রত্যেকে জনপ্রতি দিনে একবারই পণ্য নিতে পারবেন।

বিডি প্রতিদিন/এএ

গাজীপুরে সাংবাদিককে কুপিয়ে হত্যা
৪০০০ কোটি টাকার হিট প্রকল্পে ভয়াবহ অনিয়মের অভিযোগ শাবি শিক্ষকদের
ঝিনাইদহে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ
চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে ২১টি স্বর্ণবারসহ যুবক আটক
বেলকুচিতে বিএনপির বিজয় র‌্যালিতে জনতার ঢল
শেবাচিমের দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে বরিশাল-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ
গোবিন্দগঞ্জে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ধরা ৪ ডাকাত
গাইবান্ধায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১
বেলকুচিতে বিএনপির বিজয় র‌্যালিতে জনতার ঢল
পদ্মার ভাঙনে নিঃস্ব শরীয়তপুরের শত শত পরিবার
হত্যা করে ভ্যান ছিনতাই, গ্রেফতার ৩
পীরগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় চালক-হেলপার নিহত
আইজিপির সঙ্গে জাতিসংঘের বাংলাদেশ বিষয়ক নিরাপত্তা উপদেষ্টার সাক্ষাৎ
সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার আরও ১৬২২
চলতি বছর এসএসসি উত্তীর্ণদের বৃত্তি দিতে তথ্য চেয়েছে মাউশি
ওষুধ শিল্প নেতাদের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের বৈঠক
সত্যিই কি ‘সাইয়ারা’ ছবির গল্পের শেষটা চ্যাটজিপিটি দিয়ে লেখা?
ট্রাম্পের ৫০% শুল্ক : ভারতের শেয়ারবাজারে বিশাল ধস, নামবে জিডিপিও!
বগুড়াসহ তিন ভেন্যুতে এনসিএল টি-টোয়েন্টির ম্যাচ
এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিতে তথ্য চেয়েছে মাউশি
মাঝ আকাশে যাত্রী অসুস্থ, ইস্তাম্বুলে বিমানের লন্ডনগামী ফ্লাইটের জরুরি অবতরণ
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশের কর্পোরেট কাভারেজ প্রধান ফারিয়া কবির
গাজীপুরে সাংবাদিককে কুপিয়ে হত্যা
বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার পেল বিএমডিএ
এ বছরের সবচেয়ে দর্শনীয় উল্কাবৃষ্টি ‘পারসিডস’ দেখা যাবে আগামী সপ্তাহে
৪ বিভাগে ভারি বৃষ্টির আভাস
৪০০০ কোটি টাকার হিট প্রকল্পে ভয়াবহ অনিয়মের অভিযোগ শাবি শিক্ষকদের
সেমিকন্ডাক্টরে ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা ট্রাম্পের
সেপ্টেম্বরে ৩ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেবে সরকার
রোজার আগেই নির্বাচনি ট্রেন নির্ধারিত স্টেশনে পৌঁছাবে : প্রিন্স
ঝিনাইদহে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ
‘ফিলিস্তিনের পেলে’ সুলেমান ওবেইদকে গুলি করে হত্যা করল ইসরায়েলি বাহিনী
৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যারা ভোটার হবেন, তারা ভোট দিতে পারবেন
চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে ২১টি স্বর্ণবারসহ যুবক আটক
বেলকুচিতে বিএনপির বিজয় র‌্যালিতে জনতার ঢল
২০২৭ সালে জাপানে আকাশে উড়বে বৈদ্যুতিক ‘এয়ার ট্যাক্সি’
সাবেক সিইসি রকিবউদ্দীন, ৯ কমিশনার ও ২ সচিবের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
শেবাচিমের দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে বরিশাল-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ
গোবিন্দগঞ্জে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ধরা ৪ ডাকাত
গাইবান্ধায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১
বেলকুচিতে বিএনপির বিজয় র‌্যালিতে জনতার ঢল
পদ্মার ভাঙনে নিঃস্ব শরীয়তপুরের শত শত পরিবার
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন ৫ দিনের রিমান্ডে
ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ গ্রেফতার
ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ, মোদিকে আদানি ইস্যুতে তুলোধুনো করলেন রাহুল
গাজা দখলের পরিকল্পনা নিয়ে নেতানিয়াহু ও আইডিএফ প্রধানের মতবিরোধ
২৮ বছর পর হিমবাহের নিচে মিলল নিখোঁজ ব্যক্তির অক্ষত মরদেহ
রাজনীতি এখন কারা করে—চক্রান্তকারীরা, না পাগলরা : নীলা ইসরাফিল
এক বছরে সরকারের ১২টি সাফল্য তুলে ধরলেন প্রেসসচিব
সচিবালয়ে প্রধান উপদেষ্টা, নিরাপত্তা জোরদার
যশোরে থানায় ঢুকে পুলিশকে হুমকি, জামায়াত নেতা গ্রেফতার
ট্রাম্পের জরিমানা শুল্ক নিয়ে চাপের মধ্যেই রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি ভারতের
টি-টোয়েন্টি প্রথম বোলার হিসেবে রশিদের বিশ্বরেকর্ড
সেনাবাহিনী ও টার্কিস এয়ারলাইন্সের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই
বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা ফি বাড়ালো থাই সরকার
'সাগরের পাড়ে বসে গভীরভাবে ভাবতে চেয়েছি গণঅভ্যুত্থান ও নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধানের রূপরেখা নিয়ে'
যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মাঝ আকাশ থেকে ফিরে এলো বিমান
বিশ্বজুড়ে ট্রাম্পের নতুন শুল্ক কার্যকর, বাড়ছে উত্তেজনা
এখনও যেভাবে কর্মীদের বেতন দিচ্ছে হামাস
যানজটে ঢাকাবাসী, বিএনপির দুঃখ প্রকাশ
ধনুষের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন, মুখ খুললেন ম্রুণাল
২৬ বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েও পড়া হলো না রাফিয়ার
যেভাবে রাজনৈতিক মারপ্যাচে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার গাজা
ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে ইসি
একনজরে আজকের বাংলাদেশ প্রতিদিন (৭ আগস্ট)
জুলাই জাদুঘরে অভ্যুত্থানের সকল কারাবন্দীর নাম সংরক্ষণ করা হবে: আসিফ নজরুল
আবারও যুক্তরাষ্ট্র সফরে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান
দুদকের মামলায় কারাগারে কলিমউল্লাহ
অর্থ পাচার মামলায় খালাস পেলেন জি কে শামীম
ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৪ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ
যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক ঘাঁটিতে বন্দুকধারীর হামলা, জারি হলো লকডাউন
ম্যাচসেরার পুরস্কার হিসেবে পেলেন ৫৫ কেজি আলু!
আলোচনায় বিএনপির একাধিক মুখ
আয়ের উৎস নেই সম্পদের পাহাড়
সিঙ্গেল মাদারদের দিনকাল
ভোট আয়োজনে ইসিতে চিঠি
শেষ ভালো যার সব ভালো তার
ক্লিন ইমেজের প্রার্থী চায় বিএনপির তৃণমূল
তৌকীর-বিপাশার নতুন খবর
নির্বাচনি তহবিল জোগাড়ে তোড়জোড়
ধন্যবাদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস
৯৮ শতাংশ শিশুর রক্তে সিসা
সড়কজুড়ে হাটবাজার
হোটেল বদলে কক্সবাজারেই পাঁচ নেতা, এনসিপির শোকজ
রাজনীতিবিদদের মুখ দেখাদেখি যেন বন্ধ না হয় : তারেক রহমান
টাঙ্গুয়ার হাওড়ে হুমকিতে জীববৈচিত্র্য
বৃষ্টিতে পাহাড়ধসের শঙ্কা কক্সবাজার রেললাইনে
চাপ বাড়ছে করদাতাদের ওপর
নির্বাচনের আগে তিনটি দাবির বাস্তবায়ন করতে হবে : এনসিপি
ঘোষণাপত্রে ইসলামপন্থিদের অবজ্ঞা
প্রিয়াঙ্কার রহস্যঘেরা পোস্ট
সিক্যুয়ালে ফিরছেন অপূর্ব
দায়িত্বে অবহেলায় এসিল্যান্ডদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা
তিস্তাপাড়ে আতঙ্ক কাটেনি বাঘাইছড়ির সড়ক তলিয়ে
সরানো গেল না তারের জঞ্জাল
শিরোপায় চোখ ‘এ’ দলের
সাগরিকার ডাবলে বাংলাদেশের জয়
অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বন্দোবস্তের পরিবর্তন
ড. ইউনূস জাতিকে ফ্যাসিবাদের স্বাদ চাখালেন
সড়কে বোমা ফাটিয়ে ডাকাতি
২৬০ শিক্ষার্থী পেল স্কুল ব্যাগ
