আওয়ামী ফ্যাসিবাদের পতন ও ছাত্র জনতার বিজয়ের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জামালপুরে বিজয় সমাবেশ ও আনন্দ র্যালি করেছে জেলা বিএনপি।
বুধবার বিকালে শহরের ফৌজদারি এলাকায় জামালপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ফরিদুল কবীর তালুকদার শামীমের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শাহ্ ওয়ারেছ আলী মামুন, বিএনপির জলবায়ু বিষয়ক সহ-সম্পাদক ও মেলান্দহ উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, সাবেক সংসদ সদস্য এম. সুলতান মাহমুদ বাবু, বিএনপি নেতা লিয়াকত আলী, শফিকুল ইসলাম খান সজিব, শাহ্ মাসুদ প্রমুখ। সমাবেশ শেষে ফৌজদারি এলাকা থেকে বিজয় র্যালি শহরের প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে তমালতলা মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।
বিডি প্রতিদিন/এএ