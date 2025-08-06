নারায়ণগঞ্জে জাতীয় পার্টির নেতা গ্রেফতার

নারায়ণগঞ্জ জেলা জাতীয় পার্টির নেতা ও বন্দর উপজেলার ধামগড় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কামাল হোসেনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে তাকে নিজ বাসা থেকে আটক করে পুলিশ। বুধবার (৬ আগস্ট) সকালে একটি বিষ্ফোরক মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়।
কামাল হোসেন নারায়ণগঞ্জ জেলা জাতীয় পার্টির সদস্য। ২০২১ সালের নভেম্বরে ইউপি নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী মাসুম আহম্মেদকে পরাজিত করে জয়লাভ করেন কামাল হোসেন। ৫ আগস্টের পর বন্দর উপজেলার প্রায় অধিকাংশ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান পালিয়ে গেলেও তিনি নিজ বাড়িতেই ছিলেন ও কার্যালয়ে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন।
বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিয়াকত আলী বলেন, কামাল হোসেনকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঘটনায় দায়ের করা একটি বিষ্ফোরক মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। তাকে ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
বিডি প্রতিদিন/এএ