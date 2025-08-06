লাওসকে তাদের মাঠেই ৩-১ গোলে হারাল বাংলার মেয়েরা

লাওসের ভিয়েনতিয়েনে এএফসি নারী অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের প্রথম ম্যাচে স্বাগতিকদের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। র্যাংকিংয়ে ২১ ধাপ এগিয়ে থাকা দলটির বিপক্ষে সাগরিকারা জিতেছেন ৩-১ গোলে।
ভিয়েনতিয়েনের নিউ লাওস ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে চমক দেখান সাকরিকা আর মুন্নিরা। প্রথমার্ধে বাংলাদেশ ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল।
শুরু থেকেই প্রতিপক্ষকে চাপে রাখে বাংলাদেশ। ম্যাচের প্রথম ২০মিনিটেই দুটি সহজ সুযোগ পেয়ে তা কাজে লাগাতে পারেনি মেয়েরা। তবে ৩৬তম মিনিটে আসে কাঙ্ক্ষিত গোল। শান্তি মার্ডির কর্নার থেকে হেডে জালের ঠিকানা খুঁজে নেন মোসাম্মত সাগরিকা।
দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান দ্বিগুণ হয় ৫৮ মিনিটে। এ সময় গোল করেন মুন্নি আক্তার। এরপর লাওস কিছুটা চাপ সৃষ্টি করলেও বাংলাদেশ রক্ষণভাগ ছিল দৃঢ়। তবে শেষ দিকে লাওস এক গোল শোধ করে। পরে আরেকটি গোল করেন সাগরিকা। ৩-১ গোলের ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে লাল-সবুজের মেয়েরা।
