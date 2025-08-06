সৌদি সুপার কাপে নিষিদ্ধ আল হিলাল, জরিমানা

সৌদি সুপার কাপের ২০২৬-২৭ আসরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলেও নিষিদ্ধ থাকছে আল হিলাল।
এক বছরের নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি গুনতে হবে ৫ লাখ সৌদি রিয়াল (প্রায় ১ লাখ ৩৩ হাজার ডলার) জরিমানা।
এবারের আসর থেকে নাম প্রত্যাহার করার পর এই শাস্তি পেতে চলেছে টুর্নামেন্টের সবশেষ আসরের চ্যাম্পিয়নরা। তবে এই শাস্তির বিরুদ্ধে অবশ্য আপিল করতে পারবে ক্লাবটি।
গত মাসে ক্লাব বিশ্বকাপ খেলার পর ক্লান্তি-শ্রান্তির কারণে এবারের সৌদি সুপার কাপ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে আল হিলাল। ক্লাব বিশ্বকাপে চমক উপহার দিয়ে কোয়ার্টার-ফাইনালে পৌঁছে যায় তারা। সেখানে অবশ্য হেরে যায় ব্রাজিলের ক্লাব ফ্লুমিনেসির কাছে।
সৌদি সুপার কাপের এবারের আসর হবে হংকংয়ে আগামী ১৯ থেকে ২৩ অগাস্ট। সৌদি প্রো লিগের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ এবং কিংস কাপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ চার দল নিয়ে সৌদি সুপার কাপ আয়াজন করা হয়ে থাকে।
গত মৌসুমে সৌদি সুপার লিগে রানার্স আপ হয়েছিল আল হিলাল। তারা সরে দাঁড়ানোয় এবারের টুর্নামেন্টে খেলবে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বিজয়ী আল আহলি।
গত মৌসুমে সৌদি প্রো লিগ ও কিংস কাপ, দু’টিরই শিরোপা জিতেছিল আল ইত্তিহাদ। সৌদি সুপার কাপে তাই সুযোগ পেয়েছে লিগে তৃতীয় হওয়ায় আল নাসর।
১৯ অগাস্ট আল ইত্তিহাদ ও আল নাসরের লড়াই দিয়ে শুরু হবে সৌদি সুপার কাপ। পরদিন লড়বে আল হিলাল ও আল কাদসিয়াহ।
সূত্র : সৌদি গেজেট
বিডি-প্রতিদিন/বাজিত