নওগাঁয় ৩ জনকে হত্যা : তিন আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ

নওগাঁর পোরশায় জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে তিনজনকে হত্যা মামলায় তিনজন আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই মামলায় আরও আটজনের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা এবং চারজন আসামিকে খালাস দেওয়া হয়েছে।
বুধবার দুপুর ১২টায় মামলার রায় ঘোষণা করেন নওগাঁর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিচারক মো. ফেরদৌস ওয়াহিদ।
মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ছিলেন অতিরিক্ত কুশলী সাব্বির আহম্মেদ এবং আসামিপক্ষের আইনজীবী ছিলেন অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ, সঞ্জীব সরকার ও নাজমুন নাহার।
যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন, আবু বক্কর সিদ্দিক ওরফে সিদ্দিক (পলাতক), কাদির ওরফে কাদের ও আমির আলী ওরফে আমির।
বিভিন্ন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন, দুরুল হুদা (পলাতক), মো. সেমাজুল ইসলাম, তরিকুল ইসলাম, মো. আবুল কাশেম, মো. রেজাউল করিম, মো. ওয়াজেদ আলী, আবুল কালাম ও মো. আলিম ওরফে আলম।
মামলা থেকে খালাস পেয়েছেন রফিকুল ইসলাম ওরফে রফিক, মোছা. কহিনুর বেগম, মোছা. মরিয়ম বিবি ও মোছা. কমেলা বেগম।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০০৩ সালে ৩০ আগস্ট সকালে নওগাঁর পোরশা থানার কালাইবাড়ী গ্রামে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে দেশীয় অস্ত্র লাঠি, হাসুয়া ও ফালা নিয়ে দুইপক্ষের সংঘর্ষ হয়। এতে শফিকুল, মিজানুর, সেরিনা, বইফুল ও নার্গিস সুলতানা নামে চারজন গুরুতর রক্তাক্ত জখম হন। তাদের উদ্ধার করে পোরশা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। এর মধ্যে শফিকুল, সেরিনা, নার্গিস সুলতানার অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনজন মারা যান।
ঘটনায় সামাদ নামে এক ব্যক্তি বাদী হয়ে পোরশা থানায় ২৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ১৬ জনের বিরুদ্ধে আদালতে প্রতিবেদন পাঠান। মামলার দীর্ঘ শুনানি শেষে তিনজনকে হত্যা মামলায় তিনজন আসামীর যাবজ্জীবন ও আরও আটজনের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, চারজন আসামিকে খালাস দেওয়া হয়েছে। মামলা চলাকালে সায়েদা নামে এক আসামি মারা যান।
