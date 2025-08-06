খুলনায় এসওএস শিশু পল্লীতে ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু

খুলনার এসওএস শিশু পল্লীতে শেখ জাদী ইসরাত জাহান (১৬) নামের ৯ম শ্রেণির এক ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে।
কর্তৃপক্ষের দাবি, মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে সে। পরবর্তীতে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তবে পরিবারের দাবি সে আত্মহত্যা করেনি তাকে হত্যা করা হয়েছে।
ওই ছাত্রীর মামা সোনাডাঙ্গা আলামিন গলির বাসিন্দা শহিদুল ইসলাম জানান, আমার ভাগ্নীর মা নেই। সে অনেক হাসিখুশি মেধাবী ছিলো। ও আত্মহত্যা করতে পারে না। আর এসব ঘটনা আমাদের কিছুই জানানো হয়নি। হাসপাতালের মর্গে মরদেহ নেওয়ার পর আমাদের ডাকা হয়। এখানে এসে দেখি মরদেহে বরফ দেওয়া আত্মহত্যার কোন নমুনা নেই। মারা যাওয়ার পর কি ২-৩ ঘণ্টা মরদেহ রাখা যায় না। কেন বরফ দেওয়া হলো।
খুলনা সদর থানার ওসি হাওলাদার সানোয়ার হোসাইন মাসুম বলেন, এসওএস শিশু পল্লীতে ছাত্রীর মৃত্যুর বিষয়টি রহস্যজনক। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তদন্ত করা হচ্ছে।
