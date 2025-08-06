কুষ্টিয়ায় আলাদা স্থান থেকে দুই নারীর মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ায় আলাদা স্থান থেকে অজ্ঞাত পরিচয়ের দুই নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বুধবার সকালে কুষ্টিয়া মডেল থানা সংলগ্ন কোর্টপাড়া বারো শরীফ দরবারের পাশের একটি স্থান থেকে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তার নাম ও পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।
স্থানীয়রা জানান, সকালে দরবারের পাশে মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখে তারা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানা পুলিশ প্রাথমিক সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়।
কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোশাররফ হোসেন বলেন, সকালে খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করি। নিহতের শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হলো নিহতের পরিচয় শনাক্ত করা।
পুলিশ জানায়, পরিচয় শনাক্ত করার জন্য আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় বার্তা পাঠানো হয়েছে এবং স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
এদিকে, শহরের একটি পরিচিত এলাকার দরবারের পাশ থেকে অজ্ঞাত নারীর মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
অন্যদিকে, জেলার মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অজ্ঞাত পরিচয়ের এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। উদ্ধার হওয়া মরদেহের পরিচয় পাওয়া যায়নি। পুলিশ নাম ও পরিচয় জানতে কাজ করছে।
মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোমিনুল ইসলাম বলেন, পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করেছে। মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন এবং পরিচয় শনাক্ত হওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে। এ ঘটনায় উভয় থানায় দুইটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে।
বিডি প্রতিদিন/কেএ