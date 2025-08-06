বগুড়ায় বিএনপির বিজয় মিছিল

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলা বিএনপির আয়োজনে বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটিতে হাজারো নেতাকর্মীর উপস্থিতে জনস্রোতে পরিণত হয়।
মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) বিকেলে উপজেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে মাঝিড়া স্ট্যান্ডে এসে শেষ হয়। এরপর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে উপজেলা বিএনপির সভাপতি এনামুল হক শাহীনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান বিদ্যুতের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বগুড়া জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল বাছেদ।
বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খায়রুল বাশার, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল হাকিম মন্ডল, সাংগঠনিক সম্পাদক হারেজ উদ্দিন ও আবু শাহিন সানি।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি বজলুর রহমান নিলু, সিনিয়র যুগ্ম-সম্পাদক আব্দুল হাই সিদ্দিকী রনি, উপজেলা যুবদল আহবায়ক সোহেল আরমান রাজু, সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক জিল্লুর রহমান, স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আজাদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব আলী, ছাত্রদলের সভাপতি আব্দুল্লাহ ছোটন, সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান অভ্র, মহিলা দল সভানেত্রী কোহিনুর আক্তার, সাধারণ সম্পাদক সুমি খাতুন, শ্রমিক দল সভাপতি আব্দুস সোবাহান পুটু, সাধারণ সম্পাদক মজিদ ভেটু, কৃষক দল সভাপতি রেজাউল করিম রেজা, সাধারণ সম্পাদক আজিজুল ইসলাম, মৎস্যজীবি দল সভাপতি ইবনে সাউদ, সাধারণ সম্পাদক সানোয়ার, তাঁতী দল সভাপতি রেজাউল করিম লিটন, জাসাস সভাপতি আনোয়ার, সাধারণ সম্পাদক বিপুল রানা, আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি সংসদ সভাপতি মাসুদ রানা।
বিডি প্রতিদিন/নাজমুল