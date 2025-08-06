‘দুর্নীতিবাজ-চাঁদাবাজদের ঠাঁই নেই’

কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আনিসুর রহমান তালুকদার খোকন বলেছেন, বিএনপির ভেতরে ঢুকে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে জিয়ার সৈনিকেরা তাদের দাঁতভাঙা জবাব দেবে। সমাজে, রাজনীতিতে, দেশগঠনে ও দেশসেবায় দুর্নীতিবাজ ও চাঁদাবাজদের ঠাঁই নেই।
বুধবার দুপুরে মাদারীপুর জেলা বিএনপির আয়োজনে ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিজয় র্যালি শেষে এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
আনিসুর রহমান তালুকদার খোকন বলেন, তারেক রহমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ধারক বাহক, বাংলাদেশের অভিভাবক। যারা শহীদ হয়েছে সেই শহীদদেরও অভিভাবক। দীর্ঘ ১৭ বছর নির্যাতিত কর্মীদের পাশে ছিলেন তিনি। তারেক রহমান এই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ, বাংলাদেশের অভিভাবক, নির্যাতিত মানুষের অভিভাবক।
কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, শহীদ দীপ্তকে এই লেকের ভেতরে মেরে ফেলা হয়েছিল। শহীদ দীপ্তদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছে, স্বৈরাচারের পতন হয়েছে। কিন্তু আজকে শহীদ রোমানদের খবর কে রাখে? আজকে রোমান, তৌহিদ, দীপ্তকে আমরা গভীরভাবে স্মরণ করছি। তারা আমাদের কাছে আকাশের তারার মতো—আমরা তাদের ভুলতে পারবো না।
এ সময় মাদারীপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট জাফর আলী মিয়ার সভাপতিত্বে ও জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান মুরাদের সঞ্চালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব জাহান্দার আলী জাহান, জেলা যুবদলের আহ্বায়ক ফারুক বেপারীসহ ৫ উপজেলার বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
বিডিপ্রতিদিন/কবিরুল