আবারও সিনসিনাটি ওপেন থেকে জোকোভিচের নাম প্রত্যাহার

সার্বিয়ান টেনিস কিংবদন্তি নোভাক জোকোভিচ টানা দ্বিতীয়বারের মতো সিনসিনাটি ওপেন থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। অথচ গত ২০২৩ সালে এই টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতে চ্যাম্পিয়ন হন তিনি।
সিনসিনাটি ওপেন কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে জোকোভিচের নাম প্রত্যাহারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
যদিও তাঁর সরে দাঁড়ানোর নির্দিষ্ট কোনো কারণ জানানো হয়নি, তবে ধারণা করা হচ্ছে, আসন্ন ইউএস ওপেন-এর জন্য শরীরকে বিশ্রামে রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৩৮ বছর বয়সী এই তারকা।
চলতি বছর উইম্বলডনের সেমিফাইনাল থেকে বিদায়ের সময় জোকোভিচ নিতম্ব ও কুঁচকির চোটে ভুগছিলেন। সেই চোট থেকে পুরোপুরি সেরে উঠতেই হয়তো ট্যুর থেকে কিছুটা বিরতি নিচ্ছেন তিনি। উইম্বলডনের পর থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো ম্যাচ খেলেননি তিনি।
জোকোভিচের মূল লক্ষ্য এখন বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্লাম ইউএস ওপেন, যা শুরু হবে আগামী ২৪ আগস্ট। সেখানেই তিনি নিজের ক্যারিয়ারের ২৫তম গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা জয়ের লক্ষ্য পূরণে ঝাঁপিয়ে পড়তে চান।
বর্তমানে সিনসিনাটি ওপেনের শিরোপাধারী হলেন উইম্বলডন জয়ী ইয়ানিক সিনার। এবারের টুর্নামেন্ট শুরু হবে ৫ আগস্ট থেকে।
