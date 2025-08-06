৭ আগস্ট শেষ হচ্ছে গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত ভর্তি

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে গুচ্ছভুক্ত ১৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তির চূড়ান্ত ধাপ চলছে। গুচ্ছ ভর্তি কমিটির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামীকাল ৭ আগস্ট (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা ভর্তির এই চূড়ান্ত সুযোগ পাবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তি কার্যক্রম শেষ না করলে, প্রার্থীদের ওই আসনে ভর্তির সুযোগ থাকবে না।
চূড়ান্ত ভর্তি শেষে আগামী ১১ আগস্ট থেকে শুরু হবে সকল গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গুচ্ছভুক্ত সংশ্লিষ্ট একক ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ইতোমধ্যে নির্ধারিত পছন্দক্রম অনুযায়ী নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোনীত হয়েছেন। এখন চূড়ান্তভাবে ভর্তির জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার স্টুডেন্ট প্যানেলে প্রদর্শিত নির্বাচিত বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ভেদে ভর্তিসংক্রান্ত নির্দিষ্ট নিয়মাবলি ও দাখিলযোগ্য কাগজপত্রের তালিকা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজ নিজ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। তবে চূড়ান্ত ভর্তি সম্পন্ন না করলে শিক্ষার্থী তার আসন হারানোর ঝুঁকিতে পড়বে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।
সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, কেউ যদি ভুলবশত বা পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়ায় অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে মূল সনদ বা নম্বরপত্র জমা দিয়ে থাকে, তাহলে তা নিজ দায়িত্বে উত্তোলন করে চূড়ান্তভাবে ভর্তি হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই জমা দিতে হবে। আর সবকিছু ঠিকঠাকভাবে সম্পন্ন হলে আগামী ১১ আগস্ট ২০২৫ থেকে গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু হবে।
অন্যদিকে, গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও এই মুহূর্তে শেষ সময়ের ভর্তি ব্যস্ততা চলছে। অনেক প্রতিষ্ঠানে নতুন শিক্ষার্থীদের আবাসন সংক্রান্ত তালিকা চূড়ান্ত করা হচ্ছে। কোথাও কোথাও বিভাগীয় ও অনুষদভিত্তিক ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রমের প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে।
বিডি প্রতিদিন/মুসা