খাগড়াছড়িতে জেলা বিএনপি বিজয় র্যালি ও সমাবেশ করেছে। খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মুক্ত মঞ্চে এসে জনসমাবেশ করে। খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি প্রবীনচন্দ্র চাকমা সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সাংসদ ওয়াদূদ ভুইয়া। তিনি বলেন, স্বৈরাচারী সরকার পালিয়ে গেছে। আমরা নতুন করে কোন স্বৈরাচারের সৃষ্টি হতে দেবোনা।
তিনি সকল নেতা কর্মীদের এ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনের সময় ঘোষণা করেছেন সুতরাং কারো কোন কথায় কান না দিয়ে সকল ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে নির্বাচনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান।বিজয় র্যালি ও সমাবেশে ৯টি উপজেলার ও ৩টি পৌরসভার বিএনপির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন ।
বিডি প্রতিদিন/এএ