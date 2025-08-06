আয়োজকদের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ ভারতীয় অভিনেত্রী

ভারতীয় টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সারা খান সম্প্রতি দিল্লির একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে গিয়ে চরম দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করা এক ভিডিও বার্তায় আয়োজকদের বিরুদ্ধে মানসিক হেনস্তা, নিরাপত্তাহীনতা এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ তোলেন তিনি।
সারা বলেন, 'প্রায় ১৮ বছর ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছি, কিন্তু এমন অমানবিক অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি। ২ আগস্ট দিল্লির একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু আয়োজকরা আমাকে নিরাপত্তা তো দেয়ইনি, বরং অজানা একটি হোটেলে না জানিয়ে রেখে দেয়।'
তিনি জানান, অনুষ্ঠানের আয়োজকরা না জানিয়ে হোটেল পরিবর্তন করে তাকে একটি অপরিচিত জায়গায় রাখেন, যেখানে কারও কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাননি। শুধু একটি গাড়ি ও ড্রাইভার দেওয়া হয়, যা তাঁর একেবারেই পছন্দ ছিল না। পরে যখন তিনি ওই অবস্থায় অনুষ্ঠান করতে অস্বীকার করেন, তখন আয়োজকরা তাঁর টিমকে হুমকি দিতে শুরু করে।
এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে নিজ উদ্যোগে ফ্লাইট বুক করে সেখান থেকে ফিরে আসেন সারা এবং নিজের ও টিমের নিরাপত্তায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা ভক্তদের উদ্দেশে দুঃখ প্রকাশ করে সারা বলেন, 'অনুষ্ঠানে যারা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তাদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি। আমি সত্যিই খুব দুঃখিত।'
বিডি প্রতিদিন/মুসা