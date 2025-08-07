দুই শিশুর লাশ উদ্ধার

রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার পাইকান এলাকায় অবৈধ একটি বালুর পয়েন্ট থেকে দুই শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস। নিখোঁজের একদিন পর বুধবার (৬ আগস্ট) দুপুরে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়।
নিহতরা হলো, পাইকান এলাকার জাকিরুল ইসলামের ছেলে মারুফ মিয়া (৬) এবং আব্দুর রশিদের ছেলে আব্দুর রহমান (৭)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নগরবন্দ বড়াইবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষার্থী মারুফ ও আব্দুর রহমান মঙ্গলবার সকালে খেলার উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হয়। স্কুল বন্ধ থাকায় তারা মাঠে খেলতে যায়। এরপর থেকে তাদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না।
বুধবার দুপুরে বাড়ি থেকে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে অবৈধ বালু উত্তোলনের পয়েন্টে স্থানীয়রা প্রথমে গলায় রশি পেঁচানো অবস্থায় মারুফের মরদেহ দেখতে পায়। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে পানির নিচ থেকে আব্দুর রহমানের লাশ উদ্ধার করে।
এ বিষয়ে গঙ্গাচড়া থানার অফিসার ইনচার্জ আল এমরান বলেন, “একটি অবৈধ বালুর পয়েন্ট থেকে দুই শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহে সন্দেহজনক আলামত থাকায় ময়নাতদন্তের জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”
