সিলেটে পুকুর ও ডোবা থেকে নারী-পুরুষের লাশ উদ্ধার

সিলেটের কাজিটুলা ও জকিগঞ্জে পৃথক স্থানে এক নারী ও এক পুরুষের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বুধবার সকালে নগরের কাজিটুলা লোহারপাড়া এলাকার নুরুল আমিনের স্ত্রী আমেনা বেগম পুকুরে পড়ে গেলে স্থানীয়রা উদ্ধার করে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
অন্যদিকে, মঙ্গলবার রাতে জকিগঞ্জ উপজেলার মানিকপুর ইউনিয়নের এওলাসার গ্রামের একটি ডোবা থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়।
জকিগঞ্জ থানার ওসি জহিরুল ইসলাম মুন্না জানান, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ওসমানী মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরিচয় শনাক্তে পুলিশ কাজ করছে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া অফিসার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।
বিডি প্রতিদিন/আশিক