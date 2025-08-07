ওয়ানডে সিরিজেও হেটমায়ারকে পাচ্ছে না উইন্ডিজ

দেশের মাটিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টির পর ওয়ানডে সিরিজেও ব্যাটসম্যান শিমরন হেটমায়ারকে পাচ্ছে না ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের জন্য বুধবার ১৫ সদস্যের দল দিয়েছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লিউআই)। সবশেষ আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরের ওয়ানডে দল থেকে তেমন একটা পরিবর্তন আনা হয়নি। সদলে ফিরেছেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার রোমারিও শেফার্ড। পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টির পর ওয়ানডে সিরিজেও বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে পেসার আলজারি জোসেফকে।
সাইড স্ট্রেইন চোটে টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলতে না পারা হেটমায়ারকে ওয়ানডেতেও বাইরে থাকতে হচ্ছে। একই চোটের কারণে টি-টোয়েন্টিতে বাইরে থাকা ব্র্যান্ডন কিং অবশ্য ওয়ানডে দলে আছেন। টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাকিস্তানের কাছে ২-১ ব্যবধানে হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ত্রিনিদাদের ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় শুক্রবার (৮ আগস্ট) দিবাগত রাত ১২টায় শুরু হবে প্রথম ওয়ানডে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে স্কোয়াড: শেই হোপ (অধিনায়ক), জুয়েল অ্যান্ড্রু, জেডাইয়া ব্লেডস, কেসি কার্টি, রোস্টন চেইস, ম্যাথু ফোর্ড, জাস্টিন গ্রেভস, আমির জাঙ্গু, শামার জোসেফ, ব্র্যান্ডন কিং, এভিন লুইস, গুডাকেশ মোটি, শেরফেন রাদারফোর্ড, জেডেন সিলস, রোমারিও শেফার্ড।
বিডি-প্রতিদিন/আব্দুল্লাহ