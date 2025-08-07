ম্যাচসেরার পুরস্কার হিসেবে পেলেন ৫৫ কেজি আলু!

সাধারণত ম্যাচসেরা খেলোয়াড়দের হাতে তুলে দেওয়া হয় ট্রফি, মেডেল কিংবা নগদ অর্থ। কিন্তু ডেনমার্কের প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগে দেখা গেল ব্যতিক্রমী এক দৃশ্য, ম্যাচসেরার পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হলো ৫৫ কেজি আলু!
রবিবার নরশেল্যান্ডের বিপক্ষে সোনারইয়ুস্কার হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখান ফরাসি ডিফেন্ডার ম্যাক্সিম সউলাস। দলের ৩-২ ব্যবধানের জয়ে প্রথম গোলটি করে রাখেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আর সেই নৈপুণ্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ঠেলাগাড়ি ভর্তি আলু হাতে পান ম্যাচসেরার পুরস্কার হিসেবে।
পুরস্কার পেয়ে দারুণ খুশি সউলাস। বার্তা সংস্থা এএফপিকে তিনি জানান, ‘আলুগুলো ক্লাবের ক্যাফেটেরিয়ায় দিয়ে দিয়েছি। কিছু আলু স্যুপ তৈরির জন্য কিচেনেও গেছে।’
এই ব্যতিক্রমী আয়োজনের পেছনে রয়েছে ম্যাচের স্পনসরদের উদ্যোগ। ক্লাবটির জনসংযোগ পরিচালক জ্যাকব র্যাভন বলেন,‘পুরস্কার নির্ধারণ করে ম্যাচ স্পনসররাই। সউলাস বিষয়টা উপভোগ করেছে এবং ঘটনাটি এখন বিশ্বজুড়ে আলোচিত।’
উত্তর ইউরোপের স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে এমন ব্যতিক্রমী পুরস্কার নতুন কিছু নয়। এর আগেও নরওয়ের ক্লাব ব্রাইন এফকে ম্যাচসেরার জন্য ডিম, দুধ এমনকি ভেড়ার বাচ্চা উপহার দিয়ে আলোচনায় এসেছিল।
