রাজধানীতে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে তরুণের মৃত্যু

রাজধানীর মতিঝিলে ফকিরাপুল জমিদার বাড়ির গেট কাঁচাবাজার এলাকার একটি নির্মাণাধীন ভবনের ১১ তলা থেকে নিচে পড়ে মোহাম্মদ সাকিব (১৮) নামের এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে।
বুধবার (৬ আগস্ট) বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতে তরুণের মামা ইজাজুল হক বলেন, আমার ভাগ্নে গ্রামে থেকে আমার এখানে বেড়াতে আসে। আমি পেশায় নির্মাণশ্রমিক। বিকেলের দিকে ফকিরাপুল কাঁচাবাজার জমিদার বাড়ির গেট এলাকায় একটি নির্মাণাধীন ২২ তলা ভবনের ১১ তলায় আমার ভাগ্নে কাজ দেখতে গেলে অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে যায়।
তিনি আরও বলেন, এতে গুরুতর আহত হয় সে। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত সাকিব চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানায় বাগবাড়ি এলাকার মো. ইয়াদুলের সন্তান।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক হোসেন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।
বিডি-প্রতিদিন/আব্দুল্লাহ