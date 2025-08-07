পঞ্চগড়ে ছুরিকাঘাতে ছাত্রদল কর্মীকে হত্যা

পঞ্চগড়ে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের জেরে জাবেদ রহমান জয় (১৮) নামে এক ছাত্রদল কর্মীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে।
বুধবার (৬ আগস্ট) রাত সাড়ে আটটার দিকে জেলা শহরের সিনেমাহল মার্কেটের সামনে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত জয় পঞ্চগড় পৌরসভার আখেরি রোড এলাকার মৃত জহিরুল ইসলামের ছেলে। তিনি স্থানীয় একটি ফলের আড়তে ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান- ছাত্রদল কর্মী আল আমিন, পারভেজ এবং জয়ের মধ্যে পুরনো ব্যক্তিগত বিরোধ ছিল। দুপুরে বাজার এলাকায় তিনজনের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে হাতাহাতি হয়। পরে রাতে মোবাইল ফোনে জয়কে ডেকে নিয়ে ছুরিকাঘাত করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে পঞ্চগড় সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে রংপুর মেডিক্যালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
এ ঘটনায় শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ টহল শুরু হয়েছে। পুলিশ বলেছে, আসামিদের ধরতে অভিযান চলছে। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্ত শেষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. রেজওয়ানুল্লাহ বলেন, ওই তরুণের একটি হাতের তালুতে আঘাতের চিহ্ন ছিল। এছাড়া পেটের বা পাশে ধারাল অস্ত্রের আঘাতে ভুড়ি বের হয়ে গিয়েছিল। আমরা তা ভেতরে ঢুকিয়ে সেলাই করে রংপুরে রেফার করি।
পঞ্চগড়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) শইমী ইমতিয়াজ বলেন, পূর্ব শত্রুতার জেরে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে জাবেদ রহমান জয় নামের ওই তরুণ নিহত হয়েছেন।
বিডি-প্রতিদিন/আব্দুল্লাহ