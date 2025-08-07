বগুড়ায় মাদকবিরোধী অভিযানে দুই ব্যবসায়ীকে কারাদণ্ড

বগুড়ার ধুনটে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে দুই মাদক ব্যবসায়ীকে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
বুধবার (৬ আগস্ট) সন্ধ্যায় চরধুনট ও কুঠিবাড়ী এলাকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ক্রিস্টোফার হিমেল রিছিল।
অভিযানে চরধুনট এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী আলমগীর হোসেন ও তার এক সহযোগীকে আটক করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত আটক দুইজনকে মাদক সেবন, প্রয়োগ ও ব্যবহার আইনে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০ টাকা করে অর্থদণ্ড দেন। পরে জব্দকৃত গাঁজার নমুনা সংরক্ষণ করে বাকি অংশ জনসম্মুখে ধ্বংস করা হয়।
ইউএনও ক্রিস্টোফার হিমেল রিছিল জানান, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
বিডি-প্রতিদিন/আব্দুল্লাহ