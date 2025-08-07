- ট্রাম্পের ৫০% শুল্ক : ভারতের শেয়ারবাজারে বিশাল ধস, নামবে জিডিপিও!
- মাঝ আকাশে যাত্রী অসুস্থ, ইস্তাম্বুলে বিমানের লন্ডনগামী ফ্লাইটের জরুরি অবতরণ
- সেমিকন্ডাক্টরে ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা ট্রাম্পের
- রোজার আগেই নির্বাচনি ট্রেন নির্ধারিত স্টেশনে পৌঁছাবে : প্রিন্স
- ঝিনাইদহে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ
- ‘ফিলিস্তিনের পেলে’ সুলেমান ওবেইদকে গুলি করে হত্যা করল ইসরায়েলি বাহিনী
- চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে ২১টি স্বর্ণবারসহ যুবক আটক
- বেলকুচিতে বিএনপির বিজয় র্যালিতে জনতার ঢল
- পদ্মার ভাঙনে নিঃস্ব শরীয়তপুরের শত শত পরিবার
- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০.৮ বিলিয়ন ডলার: বাংলাদেশ ব্যাংক
- ভারতের পর চীনের ওপরও অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করতে চান ট্রাম্প
- ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে ইসি
- কিশোরগঞ্জে কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
- বাংলাদেশে শরিয়তবিরোধী কোনো আইন প্রণীত হবে না : সালাহউদ্দিন
- গৌরনদীতে গাঁজাসহ আটক মাদক বিক্রেতার এক বছরের কারাদণ্ড
- জুলাই মাসে দেশের সামগ্রিক পিএমআই সূচক বেড়ে ৬১.৫
- বগুড়ায় গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু
- বাস পুকুরে, প্রাণ গেল তিন মাসের শিশুর
- ২৬ বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েও পড়া হলো না রাফিয়ার
- রমজানের আগে নির্বাচন দিয়ে সরকার জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে : রিজভী
একনজরে আজকের বাংলাদেশ প্রতিদিন (৭ আগস্ট)
ভোট আয়োজনে ইসিতে চিঠি
২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রোজা শুরুর আগে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে নির্বাচন...
আয়ের উৎস নেই সম্পদের পাহাড়
তারিক সিদ্দিক একসময় সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। ২০০১ সালে তাকে দুর্নীতি এবং নিয়মবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের জন্য...
রাজনীতিবিদদের মুখ দেখাদেখি যেন বন্ধ না হয় : তারেক রহমান
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, নিরাপদ বাংলাদেশ গড়তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে। বিভিন্ন...
ধন্যবাদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস
গত বছরের ৫ আগস্ট ছিল ফ্যাসিবাদমুক্তির দিন। মানুষ স্বৈরাচারের কবল থেকে মুক্ত হয়েছিল, বাংলাদেশ হয়েছিল আরেকবার...
ভারতের ওপর আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক ট্রাম্পের
ভারতের ওপর আরও অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গতকাল ভারতের ওপর...
ক্লিন ইমেজের প্রার্থী চায় বিএনপির তৃণমূল
এখনো তফসিল ঘোষণা হয়নি। তবে নির্বাচনের মাঠে নেমে পড়েছেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা। রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসনে...
চাপ বাড়ছে করদাতাদের ওপর
গত অর্থবছরের (২০২৪-২৫) তুলনায় চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বড় আকারে বাড়ানো হয়েছে। ফলে জাতীয় রাজস্ব...
সেনাপ্রধানের সঙ্গে সৌদি রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ
বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ড. আবদুল্লাহ জাফের এইচ বিন আবিইয়া গতকাল সেনা সদরে সেনাপ্রধানের সঙ্গে...
এসপি-ওসিদের বদলি হবে লটারির মাধ্যমে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে সব জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের (ওসি) লটারির...
নির্বাচনি তহবিল জোগাড়ে তোড়জোড়
আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে হলে দৈনন্দিন খরচের বাইরে সরকারের অন্তত আরও ৩ হাজার কোটি টাকার...
সড়কজুড়ে হাটবাজার
রাজধানীতে রাস্তা দখল করে বসছে ভ্রাম্যমাণ বাজার। এতে তৈরি হচ্ছে তীব্র যানজট। গতকাল রাজধানীর গুলিস্তান, মিরপুর,...
শেষ ভালো যার সব ভালো তার
একই দিনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করলেন প্রধান উপদেষ্টা নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। একটি হলো সব রাজনৈতিক...
ঘোষণা ঐতিহাসিক, অচলাবস্থা কেটে যাবে : বিএনপি
প্রধান উপদেষ্টার নির্বাচনি ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। গতকাল সকালে রাজধানীর...
নির্বাচনের আগে তিনটি দাবির বাস্তবায়ন করতে হবে : এনসিপি
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেছেন, প্রধান উপদেষ্টা ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের কথা...
চালকের ঘুমে লাশের সারি
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ-লক্ষ্মীপুর চন্দ্রগঞ্জ সড়কে মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে ওমানপ্রবাসী বাহারের...
জুলাই সনদের ভিত্তিতে নির্বাচন করতে হবে : জামায়াত
গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে হলে জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ...
৯৮ শতাংশ শিশুর রক্তে সিসা
ঢাকার ৯৮ শতাংশ শিশুর রক্তে সিসার উপস্থিতি মিলেছে। সিসার পরিমাণ ৬৭ মাইক্রোগ্রাম বা তার বেশি, গবেষকদের মতে যা...
ধানের শীষকে বিজয়ী করতে হবে
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, নির্বাচন পর্যন্ত ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।...
মাইলস্টোনে ১৫ দিন পর ক্লাস শুরু
বিমান দুর্ঘটনার ক্ষত কাটিয়ে রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে শুরু হয়েছে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির...
বৃষ্টিতে পাহাড়ধসের শঙ্কা কক্সবাজার রেললাইনে
সমুদ্রনগর কক্সবাজারে ট্রেন নিতে কাটা হয়েছে পাহাড় ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল। ১০১ কিলোমিটারের চট্টগ্রাম-কক্সবাজার...
ঘোষণাপত্রে ইসলামপন্থিদের অবজ্ঞা
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক বলেছেন, প্রধান উপদেষ্টার পাঠ করা জুলাই ঘোষণাপত্র, ঘোষণার আয়োজন...
তিস্তাপাড়ে আতঙ্ক কাটেনি বাঘাইছড়ির সড়ক তলিয়ে
তিস্তার পানি ওঠানামা করতে থাকায় নদীপাড়ের মানুষ এখনো আতঙ্কে রয়েছে। এদিকে রাঙামাটির বাঘাইছড়িতে পাঁচটি সড়ক তলিয়ে...
আলোচনায় বিএনপির একাধিক মুখ
নারায়ণগঞ্জের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় আসান নারায়ণগঞ্জ-৪ (ফতুল্লা)। এই আসনটি নিয়ে বরাবরই নারায়ণগঞ্জে...
টাঙ্গুয়ার হাওড়ে হুমকিতে জীববৈচিত্র্য
সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওড়ের বারেক টিলার সামনের ঘাটে ১ আগস্ট ভেড়ানো ছিল বিশাল সব হাউসবোট। ঘুরতে আসা পর্যটকরা...
জুলাই জাদুঘরে অভ্যুত্থানের সকল কারাবন্দীর নাম সংরক্ষণ করা হবে: আসিফ নজরুল
অন্তর্বর্তী সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেছেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে কারাবন্দীর...
ব্যবসায় অনিশ্চয়তার মেঘ কাটবে
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের সময় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার একটি ইতিবাচক ইঙ্গিত হিসেবে...
শিরোপায় চোখ ‘এ’ দলের
বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সবচেয়ে উপেক্ষিত ক্রিকেটারদের একজন নুরুল হাসান সোহান। উইকেটরক্ষক ব্যাটার সোহান...
সহকর্মী ও সহযোদ্ধাদের কৃতিত্ব স্বীকারের গুরুত্ব
ইসলাম মানুষকে ন্যায়বিচার ও স্বীকৃতি প্রদানে যত্ন করে তোলে। কারো অবদান অস্বীকার করা, কারো সঙ্গে বৈষম্য করা...
বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা ফি বাড়ালো থাই সরকার
বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভ্রমণ ভিসার ফি বাড়িয়েছে থাইল্যান্ড। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে নতুন ভিসা ফি কার্যকর হবে।...
হাসিনার সময়ে পুরো দেশটাই একটা জেলখানা ছিল: পরিবেশ উপদেষ্টা
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, হাসিনার সময়ে পুরো দেশটাই একটা জেলখানা...
সিঙ্গেল মাদারদের দিনকাল
আমাদের শোবিজ অঙ্গনের অনেক তারকা মা এখন সিঙ্গেল মাদার। তাদের বেশির ভাগই ভালোবেসে বিয়ে করেন এবং সন্তান জন্মদানের...
কমছে না সড়কে জলাবদ্ধতা
খাল খনন করেও নগরীর জলাবদ্ধতা কমানো যাচ্ছে না। আষাঢ়-শ্রাবণের টানা বৃষ্টিতে ডুবে যাচ্ছে বরিশাল নগরীর...
২৮ বছর পর হিমবাহের নিচে মিলল নিখোঁজ ব্যক্তির অক্ষত মরদেহ
পাকিস্তানের উত্তরের কোহিস্তান জেলার দুর্গম লেডি ভ্যালি উপত্যকা যেন দীর্ঘদিন ধরে রহস্যের চাদরে ঢাকা। বছরের...
মানুষ বুকভরা আশা নিয়ে অপেক্ষা করছে একটি নির্বাচনের
বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেছেন, বিগত চারটি নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ...
সরানো গেল না তারের জঞ্জাল
নগরীর শিরোইল এলাকার শহিদুল ইসলাম বলেন, সবুজ ও পরিচ্ছন্ন নগরী হিসেবে রাজশাহী সবার নজর কাড়ে। কিন্তু মোড়ে মোড়ে...
৭৮ জনকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানো হয়েছে
মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপদেষ্টা ফারুক ই আজম বীরপ্রতীক বলেছেন, গণ অভ্যুত্থানে আহত ৭৮ জন জুলাই যোদ্ধাকে চিকিৎসার জন্য...
গণমাধ্যম এখনো স্বাধীন নয়
গণমাধ্যমকে গত ১৫ বছর শেখ হাসিনা গলা চিপে ধরেছিল। এর মধ্যে সাংবাদিকরা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ তুলে ধরতে পারেননি। আর...
যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আজ কার্যকর
যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর আরোপিত নতুন রপ্তানি শুল্ক ২০ শতাংশ আজ থেকে কার্যকর হতে যাচ্ছে।...
সিক্যুয়ালে ফিরছেন অপূর্ব
এবার গোলাম মামুন-২ সিক্যুয়াল দিয়ে অভিনয়ে ফিরছেন নায়ক অপূর্ব। গত ডিসেম্বরে ছুটি কাটাতে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি...
ড. ইউনূস জাতিকে ফ্যাসিবাদের স্বাদ চাখালেন
রওশন এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির মহাসচিব কাজী মামুনুর রশীদ বলেছেন, শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনব্যবস্থা...
বেহাল সড়কে চলা দায়
চট্টগ্রাম নগরের অধিকাংশ সড়কই এখন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। মূল সড়ক থেকে শুরু করে গলিপথ, আবাসিক এলাকার সড়ক ভেঙে...
ব্যবসা ও বিনিয়োগের জন্য ইতিবাচক বার্তা
প্রশ্ন : ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় ঘোষণায় বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়বে বলে আপনি মনে করেন? উত্তর :...
প্রধান উপদেষ্টা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছেন
১২ দলীয় জোটের প্রধান ও জাতীয় পার্টি (জাফর) চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল হায়দার বলেছেন, নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা করায়...
ঢাকনাবিহীন ড্রেন যেন মরণফাঁদ
গাজীপুর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় ঢাকনাবিহীন ড্রেন যেন মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। সড়ক কিংবা মহাসড়কে ড্রেনের...
আজকের ভাগ্যচক্র
আজকের এই দিনে জন্মগ্রহণ করায় পাশ্চাত্য মতে আপনি সিংহ রাশির জাতব্যক্তি। আপনার ওপর আজ ভাস্করদেব রবি, দৈব শক্তির...
সাগরিকার ডাবলে বাংলাদেশের জয়
এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বে লাওসকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ। গতকাল লাওসের ভিয়েনতিয়েন...
অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বন্দোবস্তের পরিবর্তন
বন্দোবস্ত বলতে প্রথা, প্রচলন, কৃষ্টি-কালচার, সংস্কৃতি এ জাতীয় সব ইতিবাচক ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক...
তৌকীর-বিপাশার নতুন খবর
বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাস জীবনযাপন করছে অভিনয়শিল্পী দম্পতি তৌকীর আহমেদ-বিপাশা হায়াত। তবে মাঝেমধ্যে দেশে...
গাজা দখলের পরিকল্পনা নিয়ে নেতানিয়াহু ও আইডিএফ প্রধানের মতবিরোধ
ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা সম্পূর্ণরূপে দখল করার পরিকল্পনা নিয়ে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন...
নাজুক অবস্থা ড্রেনের
রংপুর সিটি করপোরেশন বাস্তবায়নের এক যুগ পেরিয়ে গেলেও এখনো অনেক এলাকায় পানি নিষ্কাশনের ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়ে...
যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক ঘাঁটিতে বন্দুকধারীর হামলা, জারি হলো লকডাউন
যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে একটি সামরিক ঘাঁটিতে বন্দুকধারীর গুলির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় পুরো ঘাঁটিতে...
শাপলা গণহত্যা উপেক্ষিত, হতাশ হেফাজত
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আনুষ্ঠানিকভাবে পঠিত জুলাই ঘোষণাপত্রে ২০১৩ সালের ৫ মে...
ফিটনেস ক্যাম্প শুরু লিটনদের
আগামী বছর টি-২০ বিশ্বকাপ। ২০ ওভারের বিশ্বকাপ খেলার আগে এশিয়ার দেশগুলো টি-২০ এশিয়া কাপ খেলে প্রস্তুতি সেরে নেবে।...
বিশ্ব এখনো পরমাণু অস্ত্রের ঝুঁকিতে
বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক বোমা হামলার ৮০ বছর পূর্তিতে জাপানের হিরোশিমা নগরীর মেয়র কাজুমি মাতসুই বিশ্ব নেতাদের...
জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার চায় বিএনপি: নজরুল ইসলাম খান
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন, দেশের জনগণ এমন একটি সরকার চায়, যারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবে...
কাজ সম্পন্নের আগেই বাঁধে ধস
ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার আগেই বৃষ্টির পানিতে ধসে গেছে মধুমতী নদীর ডান তীর রক্ষাবাঁধ। এতে...
সার সংকটের আশঙ্কা
পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় চাষিদের বেশি দামে সার কিনতে হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ছাড়া ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে সার বরাদ্দ...
যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মাঝ আকাশ থেকে ফিরে এলো বিমান
আবারও যান্ত্রিক ত্রুটির কবলে পড়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট। ত্রুটি বুঝতে পেরে মাঝ আকাশ থেকে...
পুরোনো রূপে ফিরছেন নাওমি ওসাকা
জাপানি মেয়ে নাওমি ওসাকা একসময় দুরন্ত টেনিস খেলা উপহার দিয়েছেন। তার সামনে পরাজয় স্বীকার করেছিল মেয়েদের টেনিসের...
