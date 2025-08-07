বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
প্রকাশ: ০৮:৩৫, বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫ আপডেট: ০৮:৫১, বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
/ জাতীয়

একনজরে আজকের বাংলাদেশ প্রতিদিন (৭ আগস্ট)

অনলাইন প্রতিবেদক
একনজরে আজকের বাংলাদেশ প্রতিদিন (৭ আগস্ট)
ভোট আয়োজনে ইসিতে চিঠি

ভোট আয়োজনে ইসিতে চিঠি

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রোজা শুরুর আগে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে নির্বাচন...

 
আয়ের উৎস নেই সম্পদের পাহাড়

আয়ের উৎস নেই সম্পদের পাহাড়

তারিক সিদ্দিক একসময় সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। ২০০১ সালে তাকে দুর্নীতি এবং নিয়মবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের জন্য...

 
রাজনীতিবিদদের মুখ দেখাদেখি যেন বন্ধ না হয় : তারেক রহমান

রাজনীতিবিদদের মুখ দেখাদেখি যেন বন্ধ না হয় : তারেক রহমান

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, নিরাপদ বাংলাদেশ গড়তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে। বিভিন্ন...

 
ধন্যবাদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস

ধন্যবাদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস

গত বছরের ৫ আগস্ট ছিল ফ্যাসিবাদমুক্তির দিন। মানুষ স্বৈরাচারের কবল থেকে মুক্ত হয়েছিল, বাংলাদেশ হয়েছিল আরেকবার...

 
ভারতের ওপর আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক ট্রাম্পের

ভারতের ওপর আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক ট্রাম্পের

ভারতের ওপর আরও অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গতকাল ভারতের ওপর...

 
ক্লিন ইমেজের প্রার্থী চায় বিএনপির তৃণমূল

ক্লিন ইমেজের প্রার্থী চায় বিএনপির তৃণমূল

এখনো তফসিল ঘোষণা হয়নি। তবে নির্বাচনের মাঠে নেমে পড়েছেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা। রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসনে...

 
চাপ বাড়ছে করদাতাদের ওপর

চাপ বাড়ছে করদাতাদের ওপর

গত অর্থবছরের (২০২৪-২৫) তুলনায় চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বড় আকারে বাড়ানো হয়েছে। ফলে জাতীয় রাজস্ব...

 
সেনাপ্রধানের সঙ্গে সৌদি রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

সেনাপ্রধানের সঙ্গে সৌদি রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ড. আবদুল্লাহ জাফের এইচ বিন আবিইয়া গতকাল সেনা সদরে সেনাপ্রধানের সঙ্গে...

 
এসপি-ওসিদের বদলি হবে লটারির মাধ্যমে

এসপি-ওসিদের বদলি হবে লটারির মাধ্যমে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে সব জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের (ওসি) লটারির...

 
নির্বাচনি তহবিল জোগাড়ে তোড়জোড়

নির্বাচনি তহবিল জোগাড়ে তোড়জোড়

আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে হলে দৈনন্দিন খরচের বাইরে সরকারের অন্তত আরও ৩ হাজার কোটি টাকার...

 
সড়কজুড়ে হাটবাজার

সড়কজুড়ে হাটবাজার

রাজধানীতে রাস্তা দখল করে বসছে ভ্রাম্যমাণ বাজার। এতে তৈরি হচ্ছে তীব্র যানজট। গতকাল রাজধানীর গুলিস্তান, মিরপুর,...

 
শেষ ভালো যার সব ভালো তার

শেষ ভালো যার সব ভালো তার

একই দিনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করলেন প্রধান উপদেষ্টা নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। একটি হলো সব রাজনৈতিক...

 
ঘোষণা ঐতিহাসিক, অচলাবস্থা কেটে যাবে : বিএনপি

ঘোষণা ঐতিহাসিক, অচলাবস্থা কেটে যাবে : বিএনপি

প্রধান উপদেষ্টার নির্বাচনি ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। গতকাল সকালে রাজধানীর...

 
নির্বাচনের আগে তিনটি দাবির বাস্তবায়ন করতে হবে : এনসিপি

নির্বাচনের আগে তিনটি দাবির বাস্তবায়ন করতে হবে : এনসিপি

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেছেন, প্রধান উপদেষ্টা ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের কথা...

 
চালকের ঘুমে লাশের সারি

চালকের ঘুমে লাশের সারি

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ-লক্ষ্মীপুর চন্দ্রগঞ্জ সড়কে মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে ওমানপ্রবাসী বাহারের...

 
জুলাই সনদের ভিত্তিতে নির্বাচন করতে হবে : জামায়াত

জুলাই সনদের ভিত্তিতে নির্বাচন করতে হবে : জামায়াত

গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে হলে জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ...

 
৯৮ শতাংশ শিশুর রক্তে সিসা

৯৮ শতাংশ শিশুর রক্তে সিসা

ঢাকার ৯৮ শতাংশ শিশুর রক্তে সিসার উপস্থিতি মিলেছে। সিসার পরিমাণ ৬৭ মাইক্রোগ্রাম বা তার বেশি, গবেষকদের মতে যা...

 
ধানের শীষকে বিজয়ী করতে হবে

ধানের শীষকে বিজয়ী করতে হবে

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, নির্বাচন পর্যন্ত ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।...

 
মাইলস্টোনে ১৫ দিন পর ক্লাস শুরু

মাইলস্টোনে ১৫ দিন পর ক্লাস শুরু

বিমান দুর্ঘটনার ক্ষত কাটিয়ে রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে শুরু হয়েছে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির...

 
বৃষ্টিতে পাহাড়ধসের শঙ্কা কক্সবাজার রেললাইনে

বৃষ্টিতে পাহাড়ধসের শঙ্কা কক্সবাজার রেললাইনে

সমুদ্রনগর কক্সবাজারে ট্রেন নিতে কাটা হয়েছে পাহাড় ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল। ১০১ কিলোমিটারের চট্টগ্রাম-কক্সবাজার...

 
ঘোষণাপত্রে ইসলামপন্থিদের অবজ্ঞা

ঘোষণাপত্রে ইসলামপন্থিদের অবজ্ঞা

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক বলেছেন, প্রধান উপদেষ্টার পাঠ করা জুলাই ঘোষণাপত্র, ঘোষণার আয়োজন...

 
তিস্তাপাড়ে আতঙ্ক কাটেনি বাঘাইছড়ির সড়ক তলিয়ে

তিস্তাপাড়ে আতঙ্ক কাটেনি বাঘাইছড়ির সড়ক তলিয়ে

তিস্তার পানি ওঠানামা করতে থাকায় নদীপাড়ের মানুষ এখনো আতঙ্কে রয়েছে। এদিকে রাঙামাটির বাঘাইছড়িতে পাঁচটি সড়ক তলিয়ে...

 
আলোচনায় বিএনপির একাধিক মুখ

আলোচনায় বিএনপির একাধিক মুখ

নারায়ণগঞ্জের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় আসান নারায়ণগঞ্জ-৪ (ফতুল্লা)। এই আসনটি নিয়ে বরাবরই নারায়ণগঞ্জে...

 
টাঙ্গুয়ার হাওড়ে হুমকিতে জীববৈচিত্র্য

টাঙ্গুয়ার হাওড়ে হুমকিতে জীববৈচিত্র্য

সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওড়ের বারেক টিলার সামনের ঘাটে ১ আগস্ট ভেড়ানো ছিল বিশাল সব হাউসবোট। ঘুরতে আসা পর্যটকরা...

 
জুলাই জাদুঘরে অভ্যুত্থানের সকল কারাবন্দীর নাম সংরক্ষণ করা হবে: আসিফ নজরুল

জুলাই জাদুঘরে অভ্যুত্থানের সকল কারাবন্দীর নাম সংরক্ষণ করা হবে: আসিফ নজরুল

অন্তর্বর্তী সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেছেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে কারাবন্দীর...

 
ব্যবসায় অনিশ্চয়তার মেঘ কাটবে

ব্যবসায় অনিশ্চয়তার মেঘ কাটবে

ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের সময় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার একটি ইতিবাচক ইঙ্গিত হিসেবে...

 
শিরোপায় চোখ ‘এ’ দলের

শিরোপায় চোখ ‘এ’ দলের

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সবচেয়ে উপেক্ষিত ক্রিকেটারদের একজন নুরুল হাসান সোহান। উইকেটরক্ষক ব্যাটার সোহান...

 
সহকর্মী ও সহযোদ্ধাদের কৃতিত্ব স্বীকারের গুরুত্ব

সহকর্মী ও সহযোদ্ধাদের কৃতিত্ব স্বীকারের গুরুত্ব

ইসলাম মানুষকে ন্যায়বিচার ও স্বীকৃতি প্রদানে যত্ন করে তোলে। কারো অবদান অস্বীকার করা, কারো সঙ্গে বৈষম্য করা...

 
বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা ফি বাড়ালো থাই সরকার

বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা ফি বাড়ালো থাই সরকার

বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভ্রমণ ভিসার ফি বাড়িয়েছে থাইল্যান্ড। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে নতুন ভিসা ফি কার্যকর হবে।...

 
হাসিনার সময়ে পুরো দেশটাই একটা জেলখানা ছিল: পরিবেশ উপদেষ্টা

হাসিনার সময়ে পুরো দেশটাই একটা জেলখানা ছিল: পরিবেশ উপদেষ্টা

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, হাসিনার সময়ে পুরো দেশটাই একটা জেলখানা...

 
সিঙ্গেল মাদারদের দিনকাল

সিঙ্গেল মাদারদের দিনকাল

আমাদের শোবিজ অঙ্গনের অনেক তারকা মা এখন সিঙ্গেল মাদার। তাদের বেশির ভাগই ভালোবেসে বিয়ে করেন এবং সন্তান জন্মদানের...

 
কমছে না সড়কে জলাবদ্ধতা

কমছে না সড়কে জলাবদ্ধতা

খাল খনন করেও নগরীর জলাবদ্ধতা কমানো যাচ্ছে না। আষাঢ়-শ্রাবণের টানা বৃষ্টিতে ডুবে যাচ্ছে বরিশাল নগরীর...

 
২৮ বছর পর হিমবাহের নিচে মিলল নিখোঁজ ব্যক্তির অক্ষত মরদেহ

২৮ বছর পর হিমবাহের নিচে মিলল নিখোঁজ ব্যক্তির অক্ষত মরদেহ

পাকিস্তানের উত্তরের কোহিস্তান জেলার দুর্গম লেডি ভ্যালি উপত্যকা যেন দীর্ঘদিন ধরে রহস্যের চাদরে ঢাকা। বছরের...

 
মানুষ বুকভরা আশা নিয়ে অপেক্ষা করছে একটি নির্বাচনের

মানুষ বুকভরা আশা নিয়ে অপেক্ষা করছে একটি নির্বাচনের

বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেছেন, বিগত চারটি নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ...

 
সরানো গেল না তারের জঞ্জাল

সরানো গেল না তারের জঞ্জাল

নগরীর শিরোইল এলাকার শহিদুল ইসলাম বলেন, সবুজ ও পরিচ্ছন্ন নগরী হিসেবে রাজশাহী সবার নজর কাড়ে। কিন্তু মোড়ে মোড়ে...

 
৭৮ জনকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানো হয়েছে

৭৮ জনকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানো হয়েছে

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপদেষ্টা ফারুক ই আজম বীরপ্রতীক বলেছেন, গণ অভ্যুত্থানে আহত ৭৮ জন জুলাই যোদ্ধাকে চিকিৎসার জন্য...

 
গণমাধ্যম এখনো স্বাধীন নয়

গণমাধ্যম এখনো স্বাধীন নয়

গণমাধ্যমকে গত ১৫ বছর শেখ হাসিনা গলা চিপে ধরেছিল। এর মধ্যে সাংবাদিকরা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ তুলে ধরতে পারেননি। আর...

 
যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আজ কার্যকর

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আজ কার্যকর

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর আরোপিত নতুন রপ্তানি শুল্ক ২০ শতাংশ আজ থেকে কার্যকর হতে যাচ্ছে।...

 
সিক্যুয়ালে ফিরছেন অপূর্ব

সিক্যুয়ালে ফিরছেন অপূর্ব

এবার গোলাম মামুন-২ সিক্যুয়াল দিয়ে অভিনয়ে ফিরছেন নায়ক অপূর্ব। গত ডিসেম্বরে ছুটি কাটাতে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি...

 
ড. ইউনূস জাতিকে ফ্যাসিবাদের স্বাদ চাখালেন

ড. ইউনূস জাতিকে ফ্যাসিবাদের স্বাদ চাখালেন

রওশন এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির মহাসচিব কাজী মামুনুর রশীদ বলেছেন, শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনব্যবস্থা...

 
বেহাল সড়কে চলা দায়

বেহাল সড়কে চলা দায়

চট্টগ্রাম নগরের অধিকাংশ সড়কই এখন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। মূল সড়ক থেকে শুরু করে গলিপথ, আবাসিক এলাকার সড়ক ভেঙে...

 
ব্যবসা ও বিনিয়োগের জন্য ইতিবাচক বার্তা

ব্যবসা ও বিনিয়োগের জন্য ইতিবাচক বার্তা

প্রশ্ন : ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় ঘোষণায় বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়বে বলে আপনি মনে করেন? উত্তর :...

 
প্রধান উপদেষ্টা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছেন

প্রধান উপদেষ্টা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছেন

১২ দলীয় জোটের প্রধান ও জাতীয় পার্টি (জাফর) চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল হায়দার বলেছেন, নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা করায়...

 
ঢাকনাবিহীন ড্রেন যেন মরণফাঁদ

ঢাকনাবিহীন ড্রেন যেন মরণফাঁদ

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় ঢাকনাবিহীন ড্রেন যেন মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। সড়ক কিংবা মহাসড়কে ড্রেনের...

 
আজকের ভাগ্যচক্র

আজকের ভাগ্যচক্র

আজকের এই দিনে জন্মগ্রহণ করায় পাশ্চাত্য মতে আপনি সিংহ রাশির জাতব্যক্তি। আপনার ওপর আজ ভাস্করদেব রবি, দৈব শক্তির...

 
সাগরিকার ডাবলে বাংলাদেশের জয়

সাগরিকার ডাবলে বাংলাদেশের জয়

এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বে লাওসকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ। গতকাল লাওসের ভিয়েনতিয়েন...

 
অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বন্দোবস্তের পরিবর্তন

অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বন্দোবস্তের পরিবর্তন

বন্দোবস্ত বলতে প্রথা, প্রচলন, কৃষ্টি-কালচার, সংস্কৃতি এ জাতীয় সব ইতিবাচক ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক...

 
তৌকীর-বিপাশার নতুন খবর

তৌকীর-বিপাশার নতুন খবর

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাস জীবনযাপন করছে অভিনয়শিল্পী দম্পতি তৌকীর আহমেদ-বিপাশা হায়াত। তবে মাঝেমধ্যে দেশে...

 
গাজা দখলের পরিকল্পনা নিয়ে নেতানিয়াহু ও আইডিএফ প্রধানের মতবিরোধ

গাজা দখলের পরিকল্পনা নিয়ে নেতানিয়াহু ও আইডিএফ প্রধানের মতবিরোধ

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা সম্পূর্ণরূপে দখল করার পরিকল্পনা নিয়ে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন...

 
নাজুক অবস্থা ড্রেনের

নাজুক অবস্থা ড্রেনের

রংপুর সিটি করপোরেশন বাস্তবায়নের এক যুগ পেরিয়ে গেলেও এখনো অনেক এলাকায় পানি নিষ্কাশনের ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়ে...

 
যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক ঘাঁটিতে বন্দুকধারীর হামলা, জারি হলো লকডাউন

যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক ঘাঁটিতে বন্দুকধারীর হামলা, জারি হলো লকডাউন

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে একটি সামরিক ঘাঁটিতে বন্দুকধারীর গুলির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় পুরো ঘাঁটিতে...

 
শাপলা গণহত্যা উপেক্ষিত, হতাশ হেফাজত

শাপলা গণহত্যা উপেক্ষিত, হতাশ হেফাজত

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আনুষ্ঠানিকভাবে পঠিত জুলাই ঘোষণাপত্রে ২০১৩ সালের ৫ মে...

 
ফিটনেস ক্যাম্প শুরু লিটনদের

ফিটনেস ক্যাম্প শুরু লিটনদের

আগামী বছর টি-২০ বিশ্বকাপ। ২০ ওভারের বিশ্বকাপ খেলার আগে এশিয়ার দেশগুলো টি-২০ এশিয়া কাপ খেলে প্রস্তুতি সেরে নেবে।...

 
বিশ্ব এখনো পরমাণু অস্ত্রের ঝুঁকিতে

বিশ্ব এখনো পরমাণু অস্ত্রের ঝুঁকিতে

বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক বোমা হামলার ৮০ বছর পূর্তিতে জাপানের হিরোশিমা নগরীর মেয়র কাজুমি মাতসুই বিশ্ব নেতাদের...

 
জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার চায় বিএনপি: নজরুল ইসলাম খান

জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার চায় বিএনপি: নজরুল ইসলাম খান

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন, দেশের জনগণ এমন একটি সরকার চায়, যারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবে...

 
কাজ সম্পন্নের আগেই বাঁধে ধস

কাজ সম্পন্নের আগেই বাঁধে ধস

ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার আগেই বৃষ্টির পানিতে ধসে গেছে মধুমতী নদীর ডান তীর রক্ষাবাঁধ। এতে...

 
সার সংকটের আশঙ্কা

সার সংকটের আশঙ্কা

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় চাষিদের বেশি দামে সার কিনতে হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ছাড়া ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে সার বরাদ্দ...

 
যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মাঝ আকাশ থেকে ফিরে এলো বিমান

যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মাঝ আকাশ থেকে ফিরে এলো বিমান

আবারও যান্ত্রিক ত্রুটির কবলে পড়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট। ত্রুটি বুঝতে পেরে মাঝ আকাশ থেকে...

 
পুরোনো রূপে ফিরছেন নাওমি ওসাকা

পুরোনো রূপে ফিরছেন নাওমি ওসাকা

জাপানি মেয়ে নাওমি ওসাকা একসময় দুরন্ত টেনিস খেলা উপহার দিয়েছেন। তার সামনে পরাজয় স্বীকার করেছিল মেয়েদের টেনিসের...

 
যুবাদের জয়

যুবাদের জয়

জিততে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের টার্গেট মাত্র ১৪৮ রান। ম্যাচে টার্গেট ওভারপ্রতি ৩ রানেরও কম। হারারেতে সেই...

 

মাঝ আকাশে যাত্রী অসুস্থ, ইস্তাম্বুলে বিমানের লন্ডনগামী ফ্লাইটের জরুরি অবতরণ
মাঝ আকাশে যাত্রী অসুস্থ, ইস্তাম্বুলে বিমানের লন্ডনগামী ফ্লাইটের জরুরি অবতরণ
৪ বিভাগে ভারি বৃষ্টির আভাস
৪ বিভাগে ভারি বৃষ্টির আভাস
সেপ্টেম্বরে ৩ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেবে সরকার
সেপ্টেম্বরে ৩ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেবে সরকার
৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যারা ভোটার হবেন, তারা ভোট দিতে পারবেন
৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যারা ভোটার হবেন, তারা ভোট দিতে পারবেন
সাবেক সিইসি রকিবউদ্দীন, ৯ কমিশনার ও ২ সচিবের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
সাবেক সিইসি রকিবউদ্দীন, ৯ কমিশনার ও ২ সচিবের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে ইসি
ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে ইসি
জুলাই শহিদের তালিকা থেকে ৮ জনের নাম বাতিল করে গেজেট প্রকাশ
জুলাই শহিদের তালিকা থেকে ৮ জনের নাম বাতিল করে গেজেট প্রকাশ
‘বিএনপি সর্বোচ্চ আন্তরিকতা দিয়ে গুমের শিকার ভুক্তভোগীদের পাশে দাঁড়াবে’
‘বিএনপি সর্বোচ্চ আন্তরিকতা দিয়ে গুমের শিকার ভুক্তভোগীদের পাশে দাঁড়াবে’
আগামী নির্বাচনের আগে দুর্নীতি দূর করব : বাণিজ্য উপদেষ্টা
আগামী নির্বাচনের আগে দুর্নীতি দূর করব : বাণিজ্য উপদেষ্টা
দুদকের মামলায় কারাগারে কলিমউল্লাহ
দুদকের মামলায় কারাগারে কলিমউল্লাহ
‘উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত ৭৮ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়েছে’
‘উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত ৭৮ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়েছে’
সেনাবাহিনী ও টার্কিস এয়ারলাইন্সের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই
সেনাবাহিনী ও টার্কিস এয়ারলাইন্সের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই
সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার আরও ১৬২২
সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার আরও ১৬২২

১ সেকেন্ড আগে | জাতীয়

চলতি বছর এসএসসি উত্তীর্ণদের বৃত্তি দিতে তথ্য চেয়েছে মাউশি
চলতি বছর এসএসসি উত্তীর্ণদের বৃত্তি দিতে তথ্য চেয়েছে মাউশি

৭ মিনিট আগে | ক্যাম্পাস

ওষুধ শিল্প নেতাদের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের বৈঠক
ওষুধ শিল্প নেতাদের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের বৈঠক

১৮ মিনিট আগে | রাজনীতি

সত্যিই কি ‘সাইয়ারা’ ছবির গল্পের শেষটা চ্যাটজিপিটি দিয়ে লেখা?
সত্যিই কি ‘সাইয়ারা’ ছবির গল্পের শেষটা চ্যাটজিপিটি দিয়ে লেখা?

৩২ মিনিট আগে | শোবিজ

ট্রাম্পের ৫০% শুল্ক : ভারতের শেয়ারবাজারে বিশাল ধস, নামবে জিডিপিও!
ট্রাম্পের ৫০% শুল্ক : ভারতের শেয়ারবাজারে বিশাল ধস, নামবে জিডিপিও!

৪৫ মিনিট আগে | পূর্ব-পশ্চিম

বগুড়াসহ তিন ভেন্যুতে এনসিএল টি-টোয়েন্টির ম্যাচ
বগুড়াসহ তিন ভেন্যুতে এনসিএল টি-টোয়েন্টির ম্যাচ

৫২ মিনিট আগে | মাঠে ময়দানে

এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিতে তথ্য চেয়েছে মাউশি
এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিতে তথ্য চেয়েছে মাউশি

১ ঘণ্টা আগে | ক্যাম্পাস

মাঝ আকাশে যাত্রী অসুস্থ, ইস্তাম্বুলে বিমানের লন্ডনগামী ফ্লাইটের জরুরি অবতরণ
মাঝ আকাশে যাত্রী অসুস্থ, ইস্তাম্বুলে বিমানের লন্ডনগামী ফ্লাইটের জরুরি অবতরণ

১ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশের কর্পোরেট কাভারেজ প্রধান ফারিয়া কবির
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশের কর্পোরেট কাভারেজ প্রধান ফারিয়া কবির

১ ঘণ্টা আগে | কর্পোরেট কর্নার

গাজীপুরে সাংবাদিককে কুপিয়ে হত্যা
গাজীপুরে সাংবাদিককে কুপিয়ে হত্যা

১ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার পেল বিএমডিএ
বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার পেল বিএমডিএ

১ ঘণ্টা আগে | নগর জীবন

এ বছরের সবচেয়ে দর্শনীয় উল্কাবৃষ্টি ‘পারসিডস’ দেখা যাবে আগামী সপ্তাহে
এ বছরের সবচেয়ে দর্শনীয় উল্কাবৃষ্টি ‘পারসিডস’ দেখা যাবে আগামী সপ্তাহে

১ ঘণ্টা আগে | বিজ্ঞান

৪ বিভাগে ভারি বৃষ্টির আভাস
৪ বিভাগে ভারি বৃষ্টির আভাস

১ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

৪০০০ কোটি টাকার হিট প্রকল্পে ভয়াবহ অনিয়মের অভিযোগ শাবি শিক্ষকদের
৪০০০ কোটি টাকার হিট প্রকল্পে ভয়াবহ অনিয়মের অভিযোগ শাবি শিক্ষকদের

১ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

সেমিকন্ডাক্টরে ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা ট্রাম্পের
সেমিকন্ডাক্টরে ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা ট্রাম্পের

১ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

সেপ্টেম্বরে ৩ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেবে সরকার
সেপ্টেম্বরে ৩ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেবে সরকার

১ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

রোজার আগেই নির্বাচনি ট্রেন নির্ধারিত স্টেশনে পৌঁছাবে : প্রিন্স
রোজার আগেই নির্বাচনি ট্রেন নির্ধারিত স্টেশনে পৌঁছাবে : প্রিন্স

১ ঘণ্টা আগে | রাজনীতি

ঝিনাইদহে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ
ঝিনাইদহে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ

১ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

‘ফিলিস্তিনের পেলে’ সুলেমান ওবেইদকে গুলি করে হত্যা করল ইসরায়েলি বাহিনী
‘ফিলিস্তিনের পেলে’ সুলেমান ওবেইদকে গুলি করে হত্যা করল ইসরায়েলি বাহিনী

১ ঘণ্টা আগে | মাঠে ময়দানে

৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যারা ভোটার হবেন, তারা ভোট দিতে পারবেন
৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যারা ভোটার হবেন, তারা ভোট দিতে পারবেন

২ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে ২১টি স্বর্ণবারসহ যুবক আটক
চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে ২১টি স্বর্ণবারসহ যুবক আটক

২ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

বেলকুচিতে বিএনপির বিজয় র‌্যালিতে জনতার ঢল
বেলকুচিতে বিএনপির বিজয় র‌্যালিতে জনতার ঢল

২ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

২০২৭ সালে জাপানে আকাশে উড়বে বৈদ্যুতিক ‘এয়ার ট্যাক্সি’
২০২৭ সালে জাপানে আকাশে উড়বে বৈদ্যুতিক ‘এয়ার ট্যাক্সি’

২ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

সাবেক সিইসি রকিবউদ্দীন, ৯ কমিশনার ও ২ সচিবের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
সাবেক সিইসি রকিবউদ্দীন, ৯ কমিশনার ও ২ সচিবের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

২ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

শেবাচিমের দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে বরিশাল-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ
শেবাচিমের দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে বরিশাল-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ

২ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

গোবিন্দগঞ্জে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ধরা ৪ ডাকাত
গোবিন্দগঞ্জে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ধরা ৪ ডাকাত

২ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

গাইবান্ধায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১
গাইবান্ধায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১

২ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

বেলকুচিতে বিএনপির বিজয় র‌্যালিতে জনতার ঢল
বেলকুচিতে বিএনপির বিজয় র‌্যালিতে জনতার ঢল

২ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

পদ্মার ভাঙনে নিঃস্ব শরীয়তপুরের শত শত পরিবার
পদ্মার ভাঙনে নিঃস্ব শরীয়তপুরের শত শত পরিবার

২ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

হত্যা করে ভ্যান ছিনতাই, গ্রেফতার ৩
হত্যা করে ভ্যান ছিনতাই, গ্রেফতার ৩

২ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন ৫ দিনের রিমান্ডে
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন ৫ দিনের রিমান্ডে

৮ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ গ্রেফতার
ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ গ্রেফতার

৯ ঘণ্টা আগে | ক্যাম্পাস

ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ, মোদিকে আদানি ইস্যুতে তুলোধুনো করলেন রাহুল
ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ, মোদিকে আদানি ইস্যুতে তুলোধুনো করলেন রাহুল

১১ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

গাজা দখলের পরিকল্পনা নিয়ে নেতানিয়াহু ও আইডিএফ প্রধানের মতবিরোধ
গাজা দখলের পরিকল্পনা নিয়ে নেতানিয়াহু ও আইডিএফ প্রধানের মতবিরোধ

১৪ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

২৮ বছর পর হিমবাহের নিচে মিলল নিখোঁজ ব্যক্তির অক্ষত মরদেহ
২৮ বছর পর হিমবাহের নিচে মিলল নিখোঁজ ব্যক্তির অক্ষত মরদেহ

২১ ঘণ্টা আগে | পাঁচফোড়ন

রাজনীতি এখন কারা করে—চক্রান্তকারীরা, না পাগলরা : নীলা ইসরাফিল
রাজনীতি এখন কারা করে—চক্রান্তকারীরা, না পাগলরা : নীলা ইসরাফিল

১০ ঘণ্টা আগে | রাজনীতি

এক বছরে সরকারের ১২টি সাফল্য তুলে ধরলেন প্রেসসচিব
এক বছরে সরকারের ১২টি সাফল্য তুলে ধরলেন প্রেসসচিব

৯ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

সচিবালয়ে প্রধান উপদেষ্টা, নিরাপত্তা জোরদার
সচিবালয়ে প্রধান উপদেষ্টা, নিরাপত্তা জোরদার

১০ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

যশোরে থানায় ঢুকে পুলিশকে হুমকি, জামায়াত নেতা গ্রেফতার
যশোরে থানায় ঢুকে পুলিশকে হুমকি, জামায়াত নেতা গ্রেফতার

৯ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

ট্রাম্পের জরিমানা শুল্ক নিয়ে চাপের মধ্যেই রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি ভারতের
ট্রাম্পের জরিমানা শুল্ক নিয়ে চাপের মধ্যেই রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি ভারতের

৬ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

টি-টোয়েন্টি প্রথম বোলার হিসেবে রশিদের বিশ্বরেকর্ড
টি-টোয়েন্টি প্রথম বোলার হিসেবে রশিদের বিশ্বরেকর্ড

৮ ঘণ্টা আগে | মাঠে ময়দানে

বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা ফি বাড়ালো থাই সরকার
বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা ফি বাড়ালো থাই সরকার

১৪ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

সেনাবাহিনী ও টার্কিস এয়ারলাইন্সের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই
সেনাবাহিনী ও টার্কিস এয়ারলাইন্সের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই

৫ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মাঝ আকাশ থেকে ফিরে এলো বিমান
যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মাঝ আকাশ থেকে ফিরে এলো বিমান

১৪ ঘণ্টা আগে | এভিয়েশন

'সাগরের পাড়ে বসে গভীরভাবে ভাবতে চেয়েছি গণঅভ্যুত্থান ও নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধানের রূপরেখা নিয়ে'
'সাগরের পাড়ে বসে গভীরভাবে ভাবতে চেয়েছি গণঅভ্যুত্থান ও নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধানের রূপরেখা নিয়ে'

৫ ঘণ্টা আগে | রাজনীতি

বিশ্বজুড়ে ট্রাম্পের নতুন শুল্ক কার্যকর, বাড়ছে উত্তেজনা
বিশ্বজুড়ে ট্রাম্পের নতুন শুল্ক কার্যকর, বাড়ছে উত্তেজনা

১১ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

ঘানায় হেলিকপ্টার বিধ্বস্তে দুই মন্ত্রীসহ নিহত ৮
ঘানায় হেলিকপ্টার বিধ্বস্তে দুই মন্ত্রীসহ নিহত ৮

২৩ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

এখনও যেভাবে কর্মীদের বেতন দিচ্ছে হামাস
এখনও যেভাবে কর্মীদের বেতন দিচ্ছে হামাস

১১ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

যানজটে ঢাকাবাসী, বিএনপির দুঃখ প্রকাশ
যানজটে ঢাকাবাসী, বিএনপির দুঃখ প্রকাশ

২৩ ঘণ্টা আগে | রাজনীতি

ধনুষের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন, মুখ খুললেন ম্রুণাল
ধনুষের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন, মুখ খুললেন ম্রুণাল

১২ ঘণ্টা আগে | শোবিজ

যেভাবে রাজনৈতিক মারপ্যাচে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার গাজা
যেভাবে রাজনৈতিক মারপ্যাচে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার গাজা

৯ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

২৬ বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েও পড়া হলো না রাফিয়ার
২৬ বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েও পড়া হলো না রাফিয়ার

৩ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে ইসি
ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে ইসি

৩ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

একনজরে আজকের বাংলাদেশ প্রতিদিন (৭ আগস্ট)
একনজরে আজকের বাংলাদেশ প্রতিদিন (৭ আগস্ট)

১৪ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

জুলাই জাদুঘরে অভ্যুত্থানের সকল কারাবন্দীর নাম সংরক্ষণ করা হবে: আসিফ নজরুল
জুলাই জাদুঘরে অভ্যুত্থানের সকল কারাবন্দীর নাম সংরক্ষণ করা হবে: আসিফ নজরুল

১৪ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

আবারও যুক্তরাষ্ট্র সফরে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান
আবারও যুক্তরাষ্ট্র সফরে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান

৬ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

দুদকের মামলায় কারাগারে কলিমউল্লাহ
দুদকের মামলায় কারাগারে কলিমউল্লাহ

৪ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

অর্থ পাচার মামলায় খালাস পেলেন জি কে শামীম
অর্থ পাচার মামলায় খালাস পেলেন জি কে শামীম

৬ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৪ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ
ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৪ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ

৭ ঘণ্টা আগে | মাঠে ময়দানে

যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক ঘাঁটিতে বন্দুকধারীর হামলা, জারি হলো লকডাউন
যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক ঘাঁটিতে বন্দুকধারীর হামলা, জারি হলো লকডাউন

২২ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

আলোচনায় বিএনপির একাধিক মুখ
আলোচনায় বিএনপির একাধিক মুখ

নগর জীবন

আয়ের উৎস নেই সম্পদের পাহাড়
আয়ের উৎস নেই সম্পদের পাহাড়

প্রথম পৃষ্ঠা

সিঙ্গেল মাদারদের দিনকাল
সিঙ্গেল মাদারদের দিনকাল

শোবিজ

ভোট আয়োজনে ইসিতে চিঠি
ভোট আয়োজনে ইসিতে চিঠি

প্রথম পৃষ্ঠা

শেষ ভালো যার সব ভালো তার
শেষ ভালো যার সব ভালো তার

সম্পাদকীয়

ক্লিন ইমেজের প্রার্থী চায় বিএনপির তৃণমূল
ক্লিন ইমেজের প্রার্থী চায় বিএনপির তৃণমূল

নগর জীবন

আজকের ভাগ্যচক্র
আজকের ভাগ্যচক্র

আজকের রাশি

তৌকীর-বিপাশার নতুন খবর
তৌকীর-বিপাশার নতুন খবর

শোবিজ

নির্বাচনি তহবিল জোগাড়ে তোড়জোড়
নির্বাচনি তহবিল জোগাড়ে তোড়জোড়

পেছনের পৃষ্ঠা

৯৮ শতাংশ শিশুর রক্তে সিসা
৯৮ শতাংশ শিশুর রক্তে সিসা

পেছনের পৃষ্ঠা

ধন্যবাদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস
ধন্যবাদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস

প্রথম পৃষ্ঠা

সড়কজুড়ে হাটবাজার
সড়কজুড়ে হাটবাজার

রকমারি নগর পরিক্রমা

হোটেল বদলে কক্সবাজারেই পাঁচ নেতা, এনসিপির শোকজ
হোটেল বদলে কক্সবাজারেই পাঁচ নেতা, এনসিপির শোকজ

প্রথম পৃষ্ঠা

রাজনীতিবিদদের মুখ দেখাদেখি যেন বন্ধ না হয় : তারেক রহমান
রাজনীতিবিদদের মুখ দেখাদেখি যেন বন্ধ না হয় : তারেক রহমান

প্রথম পৃষ্ঠা

টাঙ্গুয়ার হাওড়ে হুমকিতে জীববৈচিত্র্য
টাঙ্গুয়ার হাওড়ে হুমকিতে জীববৈচিত্র্য

পেছনের পৃষ্ঠা

বৃষ্টিতে পাহাড়ধসের শঙ্কা কক্সবাজার রেললাইনে
বৃষ্টিতে পাহাড়ধসের শঙ্কা কক্সবাজার রেললাইনে

নগর জীবন

চাপ বাড়ছে করদাতাদের ওপর
চাপ বাড়ছে করদাতাদের ওপর

পেছনের পৃষ্ঠা

নির্বাচনের আগে তিনটি দাবির বাস্তবায়ন করতে হবে : এনসিপি
নির্বাচনের আগে তিনটি দাবির বাস্তবায়ন করতে হবে : এনসিপি

প্রথম পৃষ্ঠা

ঘোষণাপত্রে ইসলামপন্থিদের অবজ্ঞা
ঘোষণাপত্রে ইসলামপন্থিদের অবজ্ঞা

প্রথম পৃষ্ঠা

প্রিয়াঙ্কার রহস্যঘেরা পোস্ট
প্রিয়াঙ্কার রহস্যঘেরা পোস্ট

শোবিজ

সিক্যুয়ালে ফিরছেন অপূর্ব
সিক্যুয়ালে ফিরছেন অপূর্ব

শোবিজ

তিস্তাপাড়ে আতঙ্ক কাটেনি বাঘাইছড়ির সড়ক তলিয়ে
তিস্তাপাড়ে আতঙ্ক কাটেনি বাঘাইছড়ির সড়ক তলিয়ে

পেছনের পৃষ্ঠা

দায়িত্বে অবহেলায় এসিল্যান্ডদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা
দায়িত্বে অবহেলায় এসিল্যান্ডদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা

পেছনের পৃষ্ঠা

সরানো গেল না তারের জঞ্জাল
সরানো গেল না তারের জঞ্জাল

রকমারি নগর পরিক্রমা

শিরোপায় চোখ ‘এ’ দলের
শিরোপায় চোখ ‘এ’ দলের

মাঠে ময়দানে

সাগরিকার ডাবলে বাংলাদেশের জয়
সাগরিকার ডাবলে বাংলাদেশের জয়

মাঠে ময়দানে

অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বন্দোবস্তের পরিবর্তন
অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বন্দোবস্তের পরিবর্তন

সম্পাদকীয়

ড. ইউনূস জাতিকে ফ্যাসিবাদের স্বাদ চাখালেন
ড. ইউনূস জাতিকে ফ্যাসিবাদের স্বাদ চাখালেন

নগর জীবন

সড়কে বোমা ফাটিয়ে ডাকাতি
সড়কে বোমা ফাটিয়ে ডাকাতি

দেশগ্রাম

২৬০ শিক্ষার্থী পেল স্কুল ব্যাগ
২৬০ শিক্ষার্থী পেল স্কুল ব্যাগ

দেশগ্রাম

