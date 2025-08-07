গোবিন্দগঞ্জে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ধরা ৪ ডাকাত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় অস্ত্রসহ আন্তঃজেলা ডাকাতদলের ৪ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় ডাকাতির কাজে ব্যবহারের জন্য ছুরি, চাকু, তালা কাটার যন্ত্রসহ বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।
বৃহস্পতিবার বিকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম। এর আগে বুধবার দিবাগত মধ্যরাতে উপজেলার কামারদহ ইউনিয়নের মাস্তা পূর্বপাড়া এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।
পুলিশ জানায়, ডাকাতির প্রস্তুতি নেওয়ার সময় ওই গ্রামের জনৈক নিজামুদ্দিনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ডাকাত সদস্যদের আটক করে পুলিশ। পরে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।
গ্রেপ্তাররা হলেন—গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার কামারদহ ইউনিয়নের পূর্বমাস্তা গ্রামের মৃত মহব্বত শেখের পুত্র আব্দুর রহমান ওয়াসিম (২৬), তুলসীপাড়া মহব্বতপুর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে অলিউল্লাহ ডলার (২৯), দরবস্ত ইউনিয়নের জোবেদ আলীর ছেলে হেলাল মিয়া (২৭) ও পলাশবাড়ি উপজেলার গোয়ালপাড়া গ্রামের মধু মিয়ার ছেলে জাহাঙ্গীর আলম (৪৬)।
ওসি বুলবুল ইসলাম বলেন, এই ডাকাত দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। তাদের অন্যান্য সহযোগীদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ তৎপর রয়েছে। গ্রেপ্তার আসামিদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
