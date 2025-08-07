হত্যা করে ভ্যান ছিনতাই, গ্রেফতার ৩

রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলার চাঞ্চল্যকর ভ্যান ছিনতাইসহ হত্যার ঘটনায় ৩ আসামিকে গ্রেফতার করেছে র্যাব। বৃহস্পতিবার দুপুরে র্যাব-১৩ এর কার্যালয়ে সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিপ্লব কুমার গোস্বামী এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।
র্যাব জানায়, গত ২৭ জুলাই সন্ধ্যায় মো. ইরফান ওরফে আরমান আলী বাবু তার বাবার ভ্যান নিয়ে বুড়িরহাট বাজারের দিকে যায়। পরবর্তীতে তিনি রাতে বাসায় না ফিরলে পরিবারের লোকজন বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করে। খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে ২৯ জুলাই সকালে আরমান আলী বাবুর বাবা জানতে পারেন, তার ছেলের গলাকাটা লাশ কুর্শা ইউনিয়নের ঘনিরামপুর আদর্শপাড়া বাঁশঝাড়ের নিকট পড়ে রয়েছে। কে বা কারা তাকে হত্যা করে ভ্যানটি নিয়ে গেছে।
পরবর্তীতে নিহতের বাবা শফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে রংপুর জেলার তারাগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।
এরপর বুধবার সন্ধ্যায় বদরগঞ্জের মধুপুর ইউনিয়নে অভিযান চালিয়ে ৩ জনকে গ্রেফতার করে র্যাব। গ্রেফতারকৃতরা হলেন-নীলফামারী জেলার পূর্বপাড়া এলাকার হোসেন আলীর ছেলে শফিকুল (২২), একই জেলার মৃত আকিবাব হোসেনের ছেলে বাবু (২৫) ও রফিকুল ইসলামের ছেলে রবি (২২)। এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি ওয়্যারলেস সেট, তিনটি মোবাইল ফোন ও নগদ ৩৮ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার করা হয়।
গ্রেফতারকৃত আসামিদেরকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
বিডিপ্রতিদিন/কবিরুল