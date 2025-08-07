শুক্রবার, ০৮ আগস্ট, ২০২৫
ই-পেপার ভিডিও English
শিরোনাম
প্রকাশ: ২৩:৫০, বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
/ দেশগ্রাম

সোনারগাঁয়ে পানিতে পড়ে নিখোঁজ ৩ বছরের শিশু রিজভী

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
অনলাইন ভার্সন
সোনারগাঁয়ে পানিতে পড়ে নিখোঁজ ৩ বছরের শিশু রিজভী
প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে মেঘনার শাখা নদীতে পড়ে রিজভী (৩) নামের এক শিশু নিখোঁজ হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিকেল ৪টায় পিরোজপুর ইউনিয়নের ঝাউচর গ্রামে শাহী মসজিদের পেছনের বালুর মাঠ সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিখোঁজ রিজভী উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের দুধঘাটা এলাকার প্রবাসী মো. রিপন মিয়ার ছেলে। সে মা মিমের সঙ্গে ঝাউচরে নানার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল।

পানিতে নিখোঁজ হওয়ার পরপরই নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস (ডুবুরি) ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাত ১০টা পর্যন্ত নদীতে খোঁজাখুঁজি করেও শিশুটির কোনো সন্ধান পায়নি।

নারায়ণগঞ্জ সদর মন্ডল পাড়ার ফায়ার সার্ভিসের লিডার শওকত কবির চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের টিম তিন ঘণ্টা চেষ্টার পরও শিশুটিকে উদ্ধার করতে পারেনি। ধারণা করা হচ্ছে, নদীর স্রোতে সে অন্য দিকে ভেসে গেছে। পরিবারের অনুরোধ থাকলে আমরা শুক্রবারও আবার খোঁজ চালাব।’

শিশু রিজভীর বাবা রিপন মিয়া ও মা মিম সন্তানকে দ্রুত উদ্ধারের জন্য প্রশাসনের প্রতি আকুতি জানিয়েছেন।

বিডি প্রতিদিন/আশিক

টপিক

এই বিভাগের আরও খবর
সিংড়ায় চুরির অভিযোগে গণপিটুনি, যুবকের মৃত্যু
সিংড়ায় চুরির অভিযোগে গণপিটুনি, যুবকের মৃত্যু
চবিতে চাঁদা দাবিকে কেন্দ্র করে হামলা, আহত ২ শিক্ষার্থী
চবিতে চাঁদা দাবিকে কেন্দ্র করে হামলা, আহত ২ শিক্ষার্থী
সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদ ও বিচার দাবিতে ভোলায় মানববন্ধন প্রতিবাদ সমাবেশ
সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদ ও বিচার দাবিতে ভোলায় মানববন্ধন প্রতিবাদ সমাবেশ
স্বাস্থ্যখাতে সংস্কারের দাবিতে ৭ ঘণ্টা বরিশাল-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ
স্বাস্থ্যখাতে সংস্কারের দাবিতে ৭ ঘণ্টা বরিশাল-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ
সাংবাদিক তুহিন হত্যার বিচার দাবিতে নবীনগরে মানববন্ধন
সাংবাদিক তুহিন হত্যার বিচার দাবিতে নবীনগরে মানববন্ধন
কোটালীপাড়ায় পানিতে ডুবে ৩ জনের মৃত্যু
কোটালীপাড়ায় পানিতে ডুবে ৩ জনের মৃত্যু
গারো পাহাড়ে ইআরটি ও বনকর্মীদের প্রশিক্ষণ
গারো পাহাড়ে ইআরটি ও বনকর্মীদের প্রশিক্ষণ
আখাউড়ায় মাদক সেবনের দায়ে ৭ জনের কারাদণ্ড
আখাউড়ায় মাদক সেবনের দায়ে ৭ জনের কারাদণ্ড
মহালছড়িতে পানিবন্দি ২০০ পরিবার
মহালছড়িতে পানিবন্দি ২০০ পরিবার
‘জামায়াত দুর্নীতি-চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসমুক্তকল্যাণকর দেশ গড়তে অঙ্গীকারবদ্ধ’
‘জামায়াত দুর্নীতি-চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসমুক্তকল্যাণকর দেশ গড়তে অঙ্গীকারবদ্ধ’
কুড়িগ্রামে মাদক কারবারি আটক
কুড়িগ্রামে মাদক কারবারি আটক
বরিশালে মাইক্রোবাস চাপায় জামায়াত নেতা নিহত
বরিশালে মাইক্রোবাস চাপায় জামায়াত নেতা নিহত
সর্বশেষ খবর
জাবির ১৭ হলে ছাত্রদলের কমিটি অনুমোদন
জাবির ১৭ হলে ছাত্রদলের কমিটি অনুমোদন

১ সেকেন্ড আগে | ক্যাম্পাস

সিংড়ায় চুরির অভিযোগে গণপিটুনি, যুবকের মৃত্যু
সিংড়ায় চুরির অভিযোগে গণপিটুনি, যুবকের মৃত্যু

১১ মিনিট আগে | দেশগ্রাম

কাশিমপুর কারাগার থেকে ৩ ফাঁসির আসামির পালানোর চেষ্টা, মামলা
কাশিমপুর কারাগার থেকে ৩ ফাঁসির আসামির পালানোর চেষ্টা, মামলা

১৯ মিনিট আগে | জাতীয়

চবিতে চাঁদা দাবিকে কেন্দ্র করে হামলা, আহত ২ শিক্ষার্থী
চবিতে চাঁদা দাবিকে কেন্দ্র করে হামলা, আহত ২ শিক্ষার্থী

২০ মিনিট আগে | দেশগ্রাম

গ্রহণযোগ্য-নিরপেক্ষ নির্বাচনে প্রস্তুতি নিচ্ছে পুলিশ : ডিএমপি কমিশনার
গ্রহণযোগ্য-নিরপেক্ষ নির্বাচনে প্রস্তুতি নিচ্ছে পুলিশ : ডিএমপি কমিশনার

২৫ মিনিট আগে | নগর জীবন

সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদ ও বিচার দাবিতে ভোলায় মানববন্ধন প্রতিবাদ সমাবেশ
সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদ ও বিচার দাবিতে ভোলায় মানববন্ধন প্রতিবাদ সমাবেশ

২৬ মিনিট আগে | দেশগ্রাম

জননিরাপত্তা নিশ্চিতে নগরীকে আলোকিত করতে হবে: মেয়র শাহাদাত
জননিরাপত্তা নিশ্চিতে নগরীকে আলোকিত করতে হবে: মেয়র শাহাদাত

৩১ মিনিট আগে | চট্টগ্রাম প্রতিদিন

রাজধানীতে তিন ছিনতাইকারীকে হাতেনাতে আটক
রাজধানীতে তিন ছিনতাইকারীকে হাতেনাতে আটক

৪১ মিনিট আগে | নগর জীবন

ভারতে হড়কা বানে বিধ্বস্ত গ্রাম, এখনো ৩০০ জনকে উদ্ধারে কাজ চলছে
ভারতে হড়কা বানে বিধ্বস্ত গ্রাম, এখনো ৩০০ জনকে উদ্ধারে কাজ চলছে

৪৮ মিনিট আগে | পূর্ব-পশ্চিম

স্বাস্থ্যখাতে সংস্কারের দাবিতে ৭ ঘণ্টা বরিশাল-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ
স্বাস্থ্যখাতে সংস্কারের দাবিতে ৭ ঘণ্টা বরিশাল-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ

৪৮ মিনিট আগে | দেশগ্রাম

সাংবাদিক তুহিন হত্যার বিচার দাবিতে নবীনগরে মানববন্ধন
সাংবাদিক তুহিন হত্যার বিচার দাবিতে নবীনগরে মানববন্ধন

৫১ মিনিট আগে | দেশগ্রাম

কলকাতায় অফিস খুলে বাংলাদেশবিরোধী কার্যক্রম চালাচ্ছেন হাসিনা : রিজভী
কলকাতায় অফিস খুলে বাংলাদেশবিরোধী কার্যক্রম চালাচ্ছেন হাসিনা : রিজভী

৫৫ মিনিট আগে | রাজনীতি

রোনালদোর হ্যাটট্রিকে প্রীতি ম্যাচে বড় জয় আল নাসরের
রোনালদোর হ্যাটট্রিকে প্রীতি ম্যাচে বড় জয় আল নাসরের

১ ঘণ্টা আগে | মাঠে ময়দানে

কোটালীপাড়ায় পানিতে ডুবে ৩ জনের মৃত্যু
কোটালীপাড়ায় পানিতে ডুবে ৩ জনের মৃত্যু

১ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

কোল্ডপ্লে সিইওর নতুন কেলেঙ্কারির খবর প্রকাশ্যে
কোল্ডপ্লে সিইওর নতুন কেলেঙ্কারির খবর প্রকাশ্যে

১ ঘণ্টা আগে | পাঁচফোড়ন

মেলবোর্নে প্রথমবারের মতো চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান
মেলবোর্নে প্রথমবারের মতো চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান

১ ঘণ্টা আগে | পরবাস

ফ্লোরিডায় সাড়ে চার হাজার রোগীকে সেবা দিয়ে গ্রেফতার ‘ভুয়া নার্স’
ফ্লোরিডায় সাড়ে চার হাজার রোগীকে সেবা দিয়ে গ্রেফতার ‘ভুয়া নার্স’

১ ঘণ্টা আগে | পাঁচফোড়ন

গারো পাহাড়ে ইআরটি ও বনকর্মীদের প্রশিক্ষণ
গারো পাহাড়ে ইআরটি ও বনকর্মীদের প্রশিক্ষণ

১ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

চাঁদাবাজ-দখলদাররা বিএনপির লোক না: দুদু
চাঁদাবাজ-দখলদাররা বিএনপির লোক না: দুদু

১ ঘণ্টা আগে | রাজনীতি

গাজায় যুদ্ধ বন্ধে ‘নমনীয়তা’র বার্তা দিয়েছে হামাস
গাজায় যুদ্ধ বন্ধে ‘নমনীয়তা’র বার্তা দিয়েছে হামাস

১ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

আখাউড়ায় মাদক সেবনের দায়ে ৭ জনের কারাদণ্ড
আখাউড়ায় মাদক সেবনের দায়ে ৭ জনের কারাদণ্ড

১ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

এক আঙুলে ১৪৪ কেজি ওজন তুলে চীনা যুবকের বিশ্বরেকর্ড
এক আঙুলে ১৪৪ কেজি ওজন তুলে চীনা যুবকের বিশ্বরেকর্ড

১ ঘণ্টা আগে | পাঁচফোড়ন

‘তথ্য গোপন’ করে সংগঠনে যুক্ত হওয়া তদন্তে কমিটি ঢাবি ছাত্রদলের
‘তথ্য গোপন’ করে সংগঠনে যুক্ত হওয়া তদন্তে কমিটি ঢাবি ছাত্রদলের

১ ঘণ্টা আগে | ক্যাম্পাস

মহালছড়িতে পানিবন্দি ২০০ পরিবার
মহালছড়িতে পানিবন্দি ২০০ পরিবার

১ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

একাকিত্ব কাটাতে কী করবেন?
একাকিত্ব কাটাতে কী করবেন?

১ ঘণ্টা আগে | জীবন ধারা

‘জামায়াত দুর্নীতি-চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসমুক্তকল্যাণকর দেশ গড়তে অঙ্গীকারবদ্ধ’
‘জামায়াত দুর্নীতি-চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসমুক্তকল্যাণকর দেশ গড়তে অঙ্গীকারবদ্ধ’

১ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

কুড়িগ্রামে মাদক কারবারি আটক
কুড়িগ্রামে মাদক কারবারি আটক

১ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

বেগুনে পোকা আছে কি না বোঝা যাবে যেভাবে
বেগুনে পোকা আছে কি না বোঝা যাবে যেভাবে

১ ঘণ্টা আগে | জীবন ধারা

চট্টগ্রাম -১০ আসনে জামায়াতের প্রার্থী হেলালীর পক্ষে নির্বাচনী সমাবেশ
চট্টগ্রাম -১০ আসনে জামায়াতের প্রার্থী হেলালীর পক্ষে নির্বাচনী সমাবেশ

১ ঘণ্টা আগে | চট্টগ্রাম প্রতিদিন

বরিশালে মাইক্রোবাস চাপায় জামায়াত নেতা নিহত
বরিশালে মাইক্রোবাস চাপায় জামায়াত নেতা নিহত

১ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

সর্বাধিক পঠিত
সাংবাদিক তুহিন হত্যার নেপথ্যে...
সাংবাদিক তুহিন হত্যার নেপথ্যে...

১০ ঘণ্টা আগে | নগর জীবন

যুক্তরাজ্য সরকারের মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন রুশনারা আলী
যুক্তরাজ্য সরকারের মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন রুশনারা আলী

১৭ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

জীবিতকে ‘জুলাই শহীদ’ দেখিয়ে এনসিপি নেতার বাণিজ্য!
জীবিতকে ‘জুলাই শহীদ’ দেখিয়ে এনসিপি নেতার বাণিজ্য!

১০ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

কলকাতায় ‌‘পার্টি অফিস’ খুলে আওয়ামী লীগের শেষরক্ষার চেষ্টা
কলকাতায় ‌‘পার্টি অফিস’ খুলে আওয়ামী লীগের শেষরক্ষার চেষ্টা

২ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

এক ইরানি নারীর বিরুদ্ধে ১১ স্বামীকে হত্যার অভিযোগ
এক ইরানি নারীর বিরুদ্ধে ১১ স্বামীকে হত্যার অভিযোগ

৯ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

‘গুণ্ডাকে এক ইঞ্চি ছাড় দাও, সে এক মাইল নিয়ে নেবে’
‘গুণ্ডাকে এক ইঞ্চি ছাড় দাও, সে এক মাইল নিয়ে নেবে’

৭ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

এনসিপি থেকে পদত্যাগ করলেন শহীদ সাংবাদিক তুরাবের ভাই
এনসিপি থেকে পদত্যাগ করলেন শহীদ সাংবাদিক তুরাবের ভাই

১১ ঘণ্টা আগে | চায়ের দেশ

জন্মের চেয়েও ১০ লক্ষ বেশি মানুষের মৃত্যু জাপানে
জন্মের চেয়েও ১০ লক্ষ বেশি মানুষের মৃত্যু জাপানে

১১ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

নাটোরে প্রাইভেটকার থেকে নামিয়ে ব্যবসায়ীকে গলা কেটে হত্যা
নাটোরে প্রাইভেটকার থেকে নামিয়ে ব্যবসায়ীকে গলা কেটে হত্যা

২০ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

ওষুধ শিল্প নেতাদের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের বৈঠক
ওষুধ শিল্প নেতাদের সঙ্গে মির্জা ফখরুলের বৈঠক

২৩ ঘণ্টা আগে | রাজনীতি

মাদুরোকে ধরিয়ে দেওয়ার পুরস্কার এবার দ্বিগুণ করল যুক্তরাষ্ট্র
মাদুরোকে ধরিয়ে দেওয়ার পুরস্কার এবার দ্বিগুণ করল যুক্তরাষ্ট্র

১১ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

গাজা সিটি দখলের পরিকল্পনা অনুমোদন করল ইসরায়েলের মন্ত্রিসভা
গাজা সিটি দখলের পরিকল্পনা অনুমোদন করল ইসরায়েলের মন্ত্রিসভা

১১ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

ব্যালন ডি’অরের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ, এগিয়ে যারা
ব্যালন ডি’অরের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ, এগিয়ে যারা

২২ ঘণ্টা আগে | মাঠে ময়দানে

দ্বিগুণ শুল্কে ভারত থেকে পণ্য নেওয়া বন্ধ করলো অ্যামাজন-ওয়ালমার্ট
দ্বিগুণ শুল্কে ভারত থেকে পণ্য নেওয়া বন্ধ করলো অ্যামাজন-ওয়ালমার্ট

৬ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

প্রতিভাবান সেই ক্ষুদে ফুটবলার সোহানের দায়িত্ব নিলেন তারেক রহমান
প্রতিভাবান সেই ক্ষুদে ফুটবলার সোহানের দায়িত্ব নিলেন তারেক রহমান

৯ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

গাজা দখলের পরিকল্পনা, ভয়ংকর ক্ষোভের মুখে নেতানিয়াহু
গাজা দখলের পরিকল্পনা, ভয়ংকর ক্ষোভের মুখে নেতানিয়াহু

৫ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

রাজধানীতে বন্ধুর বাসার তৃতীয় তলা থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু
রাজধানীতে বন্ধুর বাসার তৃতীয় তলা থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু

১৫ ঘণ্টা আগে | নগর জীবন

এখনো অনেক সচিব নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে : ফারুক
এখনো অনেক সচিব নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছে : ফারুক

৬ ঘণ্টা আগে | রাজনীতি

ওমরাহ ও হজযাত্রীদের জন্য সুখবর
ওমরাহ ও হজযাত্রীদের জন্য সুখবর

৫ ঘণ্টা আগে | ইসলামী জীবন

এবার ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া
এবার ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

১০ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

এনসিএলে খেলবেন তামিম-মুশফিক-রিয়াদ
এনসিএলে খেলবেন তামিম-মুশফিক-রিয়াদ

১৩ ঘণ্টা আগে | মাঠে ময়দানে

চীনের দেওয়া রোবোটিক হাত-পায়ে নতুন জীবন পেয়েছেন আহতরা : স্বাস্থ্য উপদেষ্টা
চীনের দেওয়া রোবোটিক হাত-পায়ে নতুন জীবন পেয়েছেন আহতরা : স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

৫ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

বন ও পরিবেশ সুরক্ষায় মন্ত্রণালয়ের এক বছরের উদ্যোগ
বন ও পরিবেশ সুরক্ষায় মন্ত্রণালয়ের এক বছরের উদ্যোগ

২০ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেকোনো দলের দখলের বিরুদ্ধে বিএনপি : নজরুল ইসলাম
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেকোনো দলের দখলের বিরুদ্ধে বিএনপি : নজরুল ইসলাম

২২ ঘণ্টা আগে | রাজনীতি

তৃষ্ণার হ্যাটট্রিকে তিমুরকে ৮ গোলে উড়িয়ে দিল বাংলাদেশ
তৃষ্ণার হ্যাটট্রিকে তিমুরকে ৮ গোলে উড়িয়ে দিল বাংলাদেশ

৪ ঘণ্টা আগে | মাঠে ময়দানে

হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করার মার্কিন পরিকল্পনা আংশিক অনুমোদন লেবাননের
হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করার মার্কিন পরিকল্পনা আংশিক অনুমোদন লেবাননের

১১ ঘণ্টা আগে | পূর্ব-পশ্চিম

এআইয়ের অপব্যবহার রোধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হবে : ইসি
এআইয়ের অপব্যবহার রোধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হবে : ইসি

২১ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

সংস্কারের দায়িত্ব পালনে অন্তর্বর্তী সরকার ব্যর্থ : মামুনুল হক
সংস্কারের দায়িত্ব পালনে অন্তর্বর্তী সরকার ব্যর্থ : মামুনুল হক

৩ ঘণ্টা আগে | রাজনীতি

একনজরে আজকের বাংলাদেশ প্রতিদিন (৮ আগস্ট)
একনজরে আজকের বাংলাদেশ প্রতিদিন (৮ আগস্ট)

১৪ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

তিন ঘণ্টা পর সারা দেশের সঙ্গে রাজশাহীর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক
তিন ঘণ্টা পর সারা দেশের সঙ্গে রাজশাহীর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক

২০ ঘণ্টা আগে | দেশগ্রাম

প্রিন্ট সর্বাধিক
এনসিপিতে নানামুখী অস্বস্তি
এনসিপিতে নানামুখী অস্বস্তি

প্রথম পৃষ্ঠা

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকে হামলা, এইচআর হেডসহ আহত ১৫
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকে হামলা, এইচআর হেডসহ আহত ১৫

পেছনের পৃষ্ঠা

স্বস্তির বাতাস, এলাকায় ব্যস্ত সম্ভাব্য প্রার্থীরা
স্বস্তির বাতাস, এলাকায় ব্যস্ত সম্ভাব্য প্রার্থীরা

প্রথম পৃষ্ঠা

সাংবাদিককে প্রকাশ্যে গলা কেটে হত্যা
সাংবাদিককে প্রকাশ্যে গলা কেটে হত্যা

প্রথম পৃষ্ঠা

বিএনপির চার নেতার দৌড়ঝাঁপ
বিএনপির চার নেতার দৌড়ঝাঁপ

নগর জীবন

সিদ্দিকের অপকর্ম জানে গোটা বিশ্ব
সিদ্দিকের অপকর্ম জানে গোটা বিশ্ব

প্রথম পৃষ্ঠা

আজকের ভাগ্যচক্র
আজকের ভাগ্যচক্র

আজকের রাশি

তিন দলের তিন প্রার্থী
তিন দলের তিন প্রার্থী

নগর জীবন

পাহাড়টির নাম হয়ে গেছে ‘ববিতা পাহাড়’
পাহাড়টির নাম হয়ে গেছে ‘ববিতা পাহাড়’

শোবিজ

চ্যালেঞ্জ লিগেই নামছেন কিংসের মিচেল
চ্যালেঞ্জ লিগেই নামছেন কিংসের মিচেল

মাঠে ময়দানে

‘হুন্ডি মুকুলের’ হাতে আলাদিনের চেরাগ
‘হুন্ডি মুকুলের’ হাতে আলাদিনের চেরাগ

নগর জীবন

দুটি রাজ ধনেশ উদ্ধার
দুটি রাজ ধনেশ উদ্ধার

নগর জীবন

আবারও যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান
আবারও যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান

প্রথম পৃষ্ঠা

দুধ দিয়ে বিএনপি অফিস ধুয়ে দিলেন ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা
দুধ দিয়ে বিএনপি অফিস ধুয়ে দিলেন ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা

পেছনের পৃষ্ঠা

ইয়াশ-নীহাকে নিয়ে সৌখিনের ‘উইশ কার্ড’
ইয়াশ-নীহাকে নিয়ে সৌখিনের ‘উইশ কার্ড’

শোবিজ

আজ নওশাবার ‘আগুনি’
আজ নওশাবার ‘আগুনি’

শোবিজ

পদ্মায় ভাঙছে নতুন এলাকা
পদ্মায় ভাঙছে নতুন এলাকা

পেছনের পৃষ্ঠা

টি-২০তে প্রথম বোলার হিসেবে ৬৫০ উইকেট!
টি-২০তে প্রথম বোলার হিসেবে ৬৫০ উইকেট!

মাঠে ময়দানে

জি কে শামীম ১০ বছর সাজা থেকে খালাস
জি কে শামীম ১০ বছর সাজা থেকে খালাস

প্রথম পৃষ্ঠা

খেলবেন তামিম-মুশফিক-মাহমুদুল্লাহ
খেলবেন তামিম-মুশফিক-মাহমুদুল্লাহ

মাঠে ময়দানে

মেয়েদের এক লাফে ২৪ ধাপ
মেয়েদের এক লাফে ২৪ ধাপ

মাঠে ময়দানে

দুই বছর পর বাতিঘরের নাটক
দুই বছর পর বাতিঘরের নাটক

শোবিজ

এশিয়া কাপ হকিতে বাংলাদেশ!
এশিয়া কাপ হকিতে বাংলাদেশ!

মাঠে ময়দানে

দাওয়াত না পেয়ে বিয়ের আসরে দুলাভাইয়ের হামলা
দাওয়াত না পেয়ে বিয়ের আসরে দুলাভাইয়ের হামলা

খবর

লিগ কাপে শেষ আটে ইন্টার মায়ামি
লিগ কাপে শেষ আটে ইন্টার মায়ামি

মাঠে ময়দানে

স্কুল কমিটি নিয়ে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ১৫
স্কুল কমিটি নিয়ে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ১৫

পেছনের পৃষ্ঠা

রিমান্ড শেষে কারাগারে সাবেক প্রধান বিচারপতি
রিমান্ড শেষে কারাগারে সাবেক প্রধান বিচারপতি

প্রথম পৃষ্ঠা

ওদের সামলাতে হবে এখনই
ওদের সামলাতে হবে এখনই

সম্পাদকীয়

জাতীয় পার্টির সম্মেলন শনিবার
জাতীয় পার্টির সম্মেলন শনিবার

নগর জীবন

শুরু হচ্ছে ম্যাজিক বাউলিয়ানা ২০২৫
শুরু হচ্ছে ম্যাজিক বাউলিয়ানা ২০২৫

শোবিজ

2025-03-03 15:45:05