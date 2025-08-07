সোনারগাঁয়ে পানিতে পড়ে নিখোঁজ ৩ বছরের শিশু রিজভী

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে মেঘনার শাখা নদীতে পড়ে রিজভী (৩) নামের এক শিশু নিখোঁজ হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিকেল ৪টায় পিরোজপুর ইউনিয়নের ঝাউচর গ্রামে শাহী মসজিদের পেছনের বালুর মাঠ সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিখোঁজ রিজভী উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের দুধঘাটা এলাকার প্রবাসী মো. রিপন মিয়ার ছেলে। সে মা মিমের সঙ্গে ঝাউচরে নানার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল।
পানিতে নিখোঁজ হওয়ার পরপরই নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস (ডুবুরি) ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাত ১০টা পর্যন্ত নদীতে খোঁজাখুঁজি করেও শিশুটির কোনো সন্ধান পায়নি।
নারায়ণগঞ্জ সদর মন্ডল পাড়ার ফায়ার সার্ভিসের লিডার শওকত কবির চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের টিম তিন ঘণ্টা চেষ্টার পরও শিশুটিকে উদ্ধার করতে পারেনি। ধারণা করা হচ্ছে, নদীর স্রোতে সে অন্য দিকে ভেসে গেছে। পরিবারের অনুরোধ থাকলে আমরা শুক্রবারও আবার খোঁজ চালাব।’
শিশু রিজভীর বাবা রিপন মিয়া ও মা মিম সন্তানকে দ্রুত উদ্ধারের জন্য প্রশাসনের প্রতি আকুতি জানিয়েছেন।
বিডি প্রতিদিন/আশিক