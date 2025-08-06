বরখাস্ত প্রধান শিক্ষকের কাছে দুর্নীতির টাকা ফেরতের দাবি

সিরাজগঞ্জ শহরের গৌরী আরবান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের এফডিআরের প্রায় ৬০ লাখ টাকা আত্মসাৎসহ একাধিক অর্থনৈতিক অনিয়মের অভিযোগে প্রধান শিক্ষক আশরাফুল ইসলামকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি। শুধু বরখাস্ত নয়, শিক্ষকরা দুর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাৎ করা টাকাও স্কুল ফান্ডে ফেরতের দাবি জানিয়েছেন।
জানা গেছে, প্রধান শিক্ষক আশরাফুল ইসলাম শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন ছাড়াই বিদ্যালয়ের ব্যাংক লেনদেন পরিচালনা করতেন। তিনি প্রায় ৬০ লক্ষাধিক টাকার এফডিআর ভেঙে আত্মসাৎ করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে শিক্ষকরা লিখিত অভিযোগ দেন ম্যানেজিং কমিটির কাছে। প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি গণপতি রায় তাকে সাময়িক বরখাস্ত করেন।
বিদ্যালয়ের শিক্ষক আবুল কাশেম, শিল্পী ঘোষ, রফিকুল ইসলাম খানসহ অনেকেই বলেন, দুর্নীতির দায়ে শুধু বরখাস্ত নয়, আত্মসাৎ করা টাকা ফেরত এনে স্কুল ফান্ডে জমা দিতে হবে। প্রয়োজন হলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।
অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক আশরাফুল ইসলাম বলেন, আমাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের চার্জ বুঝিয়ে দেব, এর বেশি কিছু বলতে পারব না।”
বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি গণপতি রায় জানান, প্রাথমিকভাবে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বরখাস্ত করা হয়েছে। এখন তদন্ত চলছে। চূড়ান্ত তদন্ত শেষে প্রযোজ্য আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
