নৌকা ডুবে দুই শ্রমিক নিখোঁজ

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে সাতমাধলাই নদীতে বালুবাহী একটি নৌকা ডুবে গেছে। এ ঘটনায় দুই শ্রমিক নিখোঁজ হয়েছেন বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। দুর্ঘটনাটি ঘটে গতকাল ভোরে আদর্শনগর বাজার সংলগ্ন সেতুর কাছে। সিলেটের ছাতক থেকে বালু নিয়ে আসছিল নৌকাটি। ডুবে যাওয়ার পর নৌকায় থাকা তিন শ্রমিকের মধ্যে আবদুল হক নামে একজন সাঁতরে তীরে আসতে সক্ষম হন। তাকে স্থানীয়রা নিয়ে যান মোহনগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। দুজন নিখোঁজ রয়েছেন।
নৌকা ডুবে দুই শ্রমিক নিখোঁজ
নেত্রকোনা প্রতিনিধি
