চালক খুন, অটোরিকশা ছিনতাই

ঢাকার কেরানীগঞ্জে আশরাফুল (২৮) নামে এক অটোরিকশা চালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল ভোরে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার নাজিরা বাজারের ঢাল থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। আশরাফুল গাইবান্ধার ফুলছড়ি থানার মধ্যউড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা।
স্থানীয় জানান, ভোরে রাস্তায় লাশ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায়।
দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ওসি সৈয়দ মোহাম্মদ আক্তার হোসেন বলেন, ‘আশরাফুল পেশায় অটোরিকশাচালক ছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, ছিনতাইকারীরা তাকে হত্যার পর অটোরিকশাটি নিয়ে পালিয়ে গেছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’