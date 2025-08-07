মেহেরপুরে বিল থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের হরিরামপুর বিল থেকে বাবু (৩৫) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার দুপুরে মরদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা খবর দিলে পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে।
বাবু মেহেরপুরের হোটেল বাজার এলাকার মৃত শুকুর আলীর ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাবু ভারতের বর্ডার এলাকার দিকে গিয়েছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, অবৈধভাবে সীমান্ত পার হওয়ার সময় পানিতে ডুবে তার মৃত্যু হয়।
মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন জানান, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
বিডি প্রতিদিন/কেএ