টাঙ্গাইলে পিকআপ-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে প্রাণ গেল ৩ জনের

টাঙ্গাইল-জামালপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের ধনবাড়ী উপজেলার বিলাসপুর বটতলা এলাকায় বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ভোরে পিকআপ ভ্যান ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও একজন।
নিহতরা হলেন আলামিন, স্বপন মিয়া, জুয়েল রানা — তিনজনই জামালপুর জেলার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। আহত মো. সানী ময়মনসিংহ সদর উপজেলার পান্ডরা গ্রামের সাইদুল ইসলামের ছেলে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, জামালপুরগামী একটি পিকআপ ভ্যান বটতলা এলাকায় পৌঁছালে বিপরীতমুখী মোটরসাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলে দুইজন মারা যান এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর আরেকজনের মৃত্যু হয়।
ধনবাড়ী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আকরাম হোসেন জানান, পিকআপ চালক, মোটরসাইকেল চালক ও এক আরোহী ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে মারা গেছেন। আহত সানীকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
বিডি প্রতিদিন/আশিক