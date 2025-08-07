নারায়ণগঞ্জে হকারের ঘুষিতে প্রাণ গেল আরেক হকারের

নারায়ণগঞ্জে ফুটপাতের জায়গা দখল নিয়ে বিরোধের জেরে এক হকারের ঘুষিতে অপর এক হকার নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকালে শহরের উকিলপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
নিহতের নাম ইমান। তিনি সিদ্ধিরগঞ্জ থানার জালকুড়ি এলাকার মৃত লুৎফর রহমানের ছেলে। জীবিকার জন্য ফুটপাতে মেহেদি পাতা ও ফুল বিক্রি করতেন।
নিহতের স্ত্রী রোকেয়া বেগম জানান, কয়েকদিন ধরে আফজাল নামে এক হকার নেতা ইমানের জায়গায় গাউছ নামের আরেক হকারকে বসানোর চেষ্টা করছিলেন। সকালে মেহেদি পাতা বিক্রির সময় গাউছ এসে ইমানের বিক্রির ডালা ফেলে দেন। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে গাউছ ইমানকে ঘুষি মারলে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে পড়ে যান।
পরে আশপাশের লোকজন ইমানকে উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জের খানপুর ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানার উপপরিদর্শক বিনয় বাড়ৈ বলেন, ‘মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত গাউছকে আটকের চেষ্টা চলছে। নিহতের পরিবার হত্যা মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছে।’
বিডি প্রতদিন/আশিক