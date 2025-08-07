তালতলীতে ৪ কেজি গাঁজাসহ আটক ২

বরগুনার তালতলীতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আনুমানিক ৪ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার দুপুর আনুমানিক ১টা ৫০ মিনিটে উপজেলার কেন্দ্রীয় বাজারসংলগ্ন মডেল মসজিদ কমপ্লেক্সের সামনে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করা হয়।
আটককৃতরা হলেন, বরগুনা জেলার পরীরখাল গ্রামের শাহজালালের পুত্র বিল্লাল (২৯), ও ঢাকা মুগদা এলাকার বাসিন্দা মজিদ হাওলাদারের কন্যা রহিমা বেগম (৫০)।
সূত্র জানিয়েছে, তালতলী বাজার এলাকায় মাদক বেচাকেনার জন্য কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তি অবস্থান করছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে নৌবাহিনীর একটি দল তাৎক্ষণিকভাবে অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের সময় সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে আনুমানিক ৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটককৃতরা স্বীকার করেন, তারা গাঁজা সরবরাহ ও বিক্রির সঙ্গে জড়িত একটি চক্রের সদস্য এবং দীর্ঘদিন ধরে বরগুনা ও ঢাকা জেলায় মাদক সরবরাহ করে আসছেন।
আটককৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে তালতলী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
তালতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহজালাল বলেন, নৌবাহিনীর সহায়তায় পরিচালিত এই মাদকবিরোধী অভিযান অত্যন্ত সফল হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মাদক নির্মূলে এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে।
