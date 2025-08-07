শাহজালাল বিমানবন্দরে ১২ কোটি টাকার স্বর্ণ জব্দ

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রায় ১২ কোটি টাকা মূল্যের ৭০টি স্বর্ণের বার জব্দ করেছে বিমানবন্দর কাস্টমস কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে কাতারের দোহা থেকে আসা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট থেকে ওই স্বর্ণের বারগুলো জব্দ করা হয়।
ঢাকা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ জানায়, বৃহস্পতিবার সকালে গোপন সংবাদে কাতারের দোহা থেকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আসা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিজি-৩২৬ ফ্লাইটে রামেজিং করা হয়। পরবর্তীতে রামেজিং অভিযানে বিমানের সামনের কার্গো হোল্ড থেকে কাপড়ের ভেতরে কালো স্কচটেপে বিশেষভাবে মুড়িয়ে রাখা ৮ কেজি ১২০ গ্রাম ওজনের ৭০টি স্বর্ণের বার পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তবে স্বর্ণ চোরাচালানের ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
ঢাকা কাস্টমস হাউসের কমিশনার মুহম্মদ জাকির হোসেনের সার্বিক নির্দেশনা ও বিমানবন্দর ইনচার্জ জায়েন্ট কমিশনার নাজমুন নাহার কায়সারের তত্ত্বাবধানে সহকারী কমিশনার এস এম সরাফত হোসেনের নেতৃত্বে চৌকস একটি কাস্টমস টিম ওই রামেজিং অভিযানটি পরিচালনা করে। জব্দ করা স্বর্ণগুলোর বিষয়ে কাস্টমস আইন, ২০২৩ ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
স্বর্ণের বার জব্দের বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢাকা কাস্টমস হাউসের কমিশনার মুহম্মদ জাকির হোসেন বলেন, বাংলাদেশ কাস্টমস দেশীয় অর্থনীতিকে নিরাপদ রাখতে, বৈদেশিক মুদ্রা পাচার এবং চোরাচালান রোধে সর্বদা সচেষ্ট। ভবিষ্যতেও কাস্টমস দক্ষতার সঙ্গে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।
বিডি প্রতিদিন/আরাফাত