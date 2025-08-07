মেহেরপুরে চার মামলার রায়ে কারাদণ্ড

মেহেরপুরে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাজাহান আলীর আদালত মাদক, জালিয়াতি, মিথ্যা মামলা এবং মারধরের ঘটনায় চারটি মামলায় একাধিক ব্যক্তিকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দিয়েছেন।
মিথ্যা মামলা দায়েরের অভিযোগে মো. মিজানুর রহমান নামের এক ব্যক্তিকে ৪ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আদালত সূত্র জানায়, তিনি নিজের শরীরে আঘাতের ব্যান্ডেজ লাগিয়ে একটি মামলা করতে আসেন। বিচারক সন্দেহ হলে ব্যান্ডেজ খুলে দেখেন কোনো আঘাত নেই। পরে আদালত স্বপ্রণোদিত হয়ে মামলা রুজু করেন। দণ্ডবিধি ১৯৩ ও ২১১ ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে উভয় ধারায় ২ বছর করে মোট ৪ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৩০ দিনের কারাদণ্ড হবে।
মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ গ্রামে মাদকবিরোধী অভিযানে ১ গ্রাম হেরোইনসহ দুই যুবককে আটক করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। আটককৃতরা হলেন আরিফুল ইসলাম আরিফ ও আল শাহরিয়ার শুভ। আদালত তাদের প্রত্যেককে ১ বছর করে কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড দেন। অনাদায়ে ১৫ দিন করে অতিরিক্ত সাজা ভোগের আদেশ দিয়েছেন।
সীমানা প্রাচীর নিয়ে বিরোধের জেরে মো. মোসলেম আলী ও মোছা. তাসলিমা খাতুন এক ব্যক্তিকে মারধর করেন বলে অভিযোগ ওঠে। শুনানিতে মোসলেম আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে ১ বছরের কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেন। সাজা প্রবেশনের আওতায় থাকবে। স্ত্রী তাসলিমা খাতুন অভিযোগ থেকে খালাস পান।