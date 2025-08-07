কক্সবাজার শহরের পাসপোর্ট অফিস ও সদর হাসপাতাল এলাকায় দালাল চক্র ও সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে র্যাব-১৫ পরিচালিত মোবাইল কোর্টে ৪ জন দালালকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
র্যাব-১৫ এর সহকারী পরিচালক (ল' অ্যান্ড মিডিয়া) আ. ম. ফারুক জানান, ৭ আগস্ট সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে এসব এলাকায় দালাল চক্রের দৌরাত্ম্য বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হচ্ছেন।
তিনি বলেন, দালালরা সাধারণ মানুষকে নানা প্রলোভনে ফেলে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে এবং সরকারি সেবা গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করছে। ফলে পাসপোর্ট করতে আসা আবেদনকারী ও হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীরা আর্থিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হচ্ছে।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন র্যাব-১৫ সিপিএসসি এর কোম্পানি কমান্ডার মেজর মোঃ নাজমুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার দেবজিত পাল এবং র্যাব ফোর্সেস এর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু হাসান।
মোবাইল কোর্ট চলাকালে আটক দালাল চক্রের সদস্যরা হলেন—শহরের পূর্ব ঘোনাপাড়ার মোস্তাকের পুত্র মোঃ নুরু উদ্দিন (২৭), বৈদ্যের ঘোনার মকতুল হোসেনের পুত্র আবুল বাশার (৫১), খুরুলিয়ার অলঙ্গ বড়ুয়ার পুত্র বিপ্লব বড়ুয়া (৩০) এবং মহেশখালী উপজেলার একজন, যাঁর পরিচয় বিস্তারিত জানা যায়নি।
আটকদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান র্যাব-১৫ কর্তৃপক্ষ।
বিডি প্রতিদিন/আশিক