হবিগঞ্জে নদীতে নিখোঁজের তিন দিন পর শিশুর লাশ উদ্ধার

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার পাইকপাড়া ইউনিয়নের হলদিউড়া গ্রামে নিখোঁজের তিন দিন পর মুনতাহা নামে চার বছরের এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১১টায় উপজেলার বদরগাজী এলাকায় সুতাং নদীতে একটি গাছের সঙ্গে আটকে থাকা অবস্থায় মরদেহটি দেখতে পান স্থানীয়রা। নিখোঁজ হওয়ার স্থান থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে এটি পাওয়া যায়। মুনতাহা হলদিউড়া গ্রামের প্রবাসী সবুজ মিয়ার মেয়ে।
স্থানীয়রা জানান, গত সোমবার দুপুরে বাড়ির পাশে সুতাং নদীতে হাত ধুতে গিয়ে নিখোঁজ হয় মুনতাহা। খবর পেয়ে চুনারুঘাট ফায়ার সার্ভিস টানা দুদিন অভিযান চালিয়েও তাকে উদ্ধার করতে পারেনি।
বৃহস্পতিবার বদরগাজী এলাকায় নদীতে মরদেহ ভেসে থাকতে দেখে স্থানীয়রা তার আত্মীয়স্বজনকে খবর দেন। পরে স্বজনরা গিয়ে মরদেহ সনাক্ত করেন ও উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
চুনারুঘাট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সালাহ উদ্দিন বলেন, স্থানীয়দের নিকট থেকে একট শিশুর মরদেহ উদ্ধারের খবর এসেছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে যাচ্ছে।